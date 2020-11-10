Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио

Там размещены подробные инструкции, как получить средства назад, необходимые формы для заполнения и другие материалы. При подаче заявки не требуется повторно вводить данные банковской карты, с помощью которой была осуществлена покупка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Оформить заявление можно будет до 30 ноября. Аналогичная процедура для возврата средств за приобретенные билеты на Паралимпиаду продлится с 1 по 21 декабря. Вернуть деньги смогут жители Японии, которые получили возможность совершить покупку после розыгрыша лотереи. Иностранные граждане должны будут обратиться к официальным офисам продаж в своих странах.

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Оргкомитет отмечает, что если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то будет организована еще одна фаза возврата средств. На Олимпиаду в Токио планировалось продать около 10 млн билетов. Всего к настоящему времени было продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду и 970 тыс. на Паралимпиаду.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.