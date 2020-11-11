Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023

«Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом “малахит”, который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель — Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — заявил Матыцин.