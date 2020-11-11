Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Представление талисманов Универсиады-2023 состоялось во вторник в эфире Первого канала в передаче «Вечерний Ургант». Отбор проходил в три этапа, окончательный выбор делало экспертное жюри.
«Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти,
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.