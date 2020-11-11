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01:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Девушка-блогер Хитти, олень Ягги и соболенок Кедри выбраны талисманами летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Представление талисманов Универсиады-2023 состоялось во вторник в эфире Первого канала в передаче «Вечерний Ургант». Отбор проходил в три этапа, окончательный выбор делало экспертное жюри.

«Впервые будет три талисмана. Прекрасная девушка — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Хитти ассоциируется со словом “малахит”, который имеет к Уралу непосредственное отношение. Спортсмен-любитель — Ягги. Он очень любит баскетбол. Он является оленем. Ассоциация есть с ягелем и мхом. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками», — заявил Матыцин.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.

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