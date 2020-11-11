Часы обратного отсчета до старта Универсиады запустили в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Часы обратного отсчета запустили в Екатеринбурге за 1 тысячу дней до старта Универсиады-2023.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Часы обратного отсчета запустили в Екатеринбурге за 1 тысячу дней до старта Универсиады-2023.
«Тысяча дней — это символ. На самом деле это возможность собраться и сказать: «Ребят, мы не остановимся ни на секунду». Времена очень непростые, но от этого только больше адреналина, больше желания быть успешными и доказать, что мы можем», — сказал журналистам генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов.
Как добавил на церемонии запуска часов президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, нет сомнений, что Универсиада-2023 в Екатеринбурге может стать лучшей в истории Международной федерации университетского спорта. Также, по его словам, по примеру Казани и Красноярска столицу Урала благодаря Всемирным студенческим играм ждут большие преобразования.
«После Универсиад становился абсолютно другой город — с новой инфраструктурой, с новым социокультурным восприятием людей и окружающей жизни. У меня нет никаких сомнений, что как и Казань, как и Красноярск, Екатеринбург после 2023 года будет абсолютно другим городом — обновлённым во всех смыслах», — добавил он.
На церемонии также присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель главы региона Алексей Орлов и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, которые отметили, что за ближайшую тысячу дней предстоит провести огромный объём работы. Представили жителям Екатеринбурга и талисманов Универсиады-2023, которыми стали
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.