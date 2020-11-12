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12 ноября, источник: ТАСС

Бюджет WADA на 2021 год увеличится до $43 млн

ТАСС, 12 ноября. Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021 году должен составить $43 млн 371 тыс. 517. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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На данный момент бюджет еще не утвержден исполкомом. По сравнению с 2020 годом он увеличится на 8%.

Отмечается, что президент Антидопингового комитета Саудовской Аравии Мохамед Салех Аль Конбаз заявил о намерении направить дополнительные $500 тыс., которые пойдут на развитие отдела расследований. Полный бюджет данной инициативы должен составить $1 млн.

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