Отмена карантина и старт тестовых соревнований: Япония настроена провести Олимпиаду в 2021-м
На вакцину от коронавируса оргкомитет не надеется.
На вакцину от коронавируса оргкомитет не надеется.
Если бы не коронавирус, сейчас во всем мире продолжали бы вспоминать прошедшие Олимпийские игры в Токио. Вместо этого организаторы пытаются сделать все, чтобы они не сорвались в 2021 году. А еще им приходится тратить время на опровержение слухов о невозможности проведения Олимпиады, которые то и дело всплывают в медиапространстве.
Тем не менее пока все в силе. На днях японцы смогли провести первый международный турнир с начала пандемии. Даже зрители присутствовали на дружеских соревнованиях по спортивной гимнастике.
Но и это не все новости из олимпийской столицы. Sport24 собрал для вас самые важные.
Олимпийский огонь успели забрать из Греции и доставить в Японию, но пронести его через 47 префектур страны так и не вышло. Лампаду с пламенем временно поместили в музей рядом со стадионом, где пройдут церемонии открытия и закрытия.
Начнется же эстафета 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима.
С 10 ноября владельцам билетов, которые не смогут посетить Игры в следующем году, начали возвращать деньги. Заявки можно подать до 30 числа и только через официальный сайт продаж. Аналогичная процедура действует и на Паралимпиаду, здесь заявки можно подать с 1 по 21 декабря. Возврат средств намечен на декабрь и январь соответственно. Интересно, что действует такая схема только для владельцев, проживающих в Японии. Все остальные смогут сделать это по индивидуальной процедуре, если купили билеты через официальных продавцов.
На данный момент через официальный сайт продажи и различные лотереи продано около 4,48 миллиона билетов на Олимпиаду, а также 970 тысяч на Паралимпиаду.
После успешного турнира по спортивной гимнастике организаторы Токио-2020 планируют в марте следующего года начать проводить тестовые соревнования на всех объектах Игр. На вакцину представитель оргкомитета Хидемаса Накамура серьезно не рассчитывает. Японцы больше зациклены на тестировании, мнении спортсменов, а также организации безопасности.
Правительство Японии рассматривает возможность освободить иностранных зрителей, которые приедут на Олимпиаду, от необходимости проходить двухнедельный карантин. В случае одобрения им придется предоставить только справку об отрицательном результате тестирования. В самой стране за ними будут следить местные власти. Также известно, что зрителей из стран с неблагоприятной обстановкой в Японию могут не пустить.
Послабление режима для иностранцев будет действовать и на передвижение по городу на общественном транспорте. Спортсменам и персоналу команд такая роскошь будет недоступна. Они смогут посещать лишь места тренировок, соревнований и жилых помещений. При этом прибывать в страну они также смогут без необходимости карантина. Непосредственно в Японии у них будут брать ежедневно тесты на коронавирус и отслеживать местоположение через данные GPS на телефоне.
Еще в июне оргкомитет Игр предоставил Международному олимпийскому комитету (МОК) план упрощения формата проведения соревнований. Он подразумевает экономию $284 млн, а также еще пару десятков пунктов. Планируют уменьшить расходы за счет экономичного освещения спортивных объектов, сокращения персонала и приглашения не всех официальных лиц на Олимпиаду. Последнее уже точно расстроило все тех, кто собирался затусить на халяву.
Уровень гостеприимства не будет включать в себя бесплатный алкоголь и еду. Кроме того, оргкомитет не будет оборудовать гостиничные номера для членов олимпийской семьи кабельным телевидением. Вместо этого в интернете будет установлен сервис потоковой передачи. Кстати, и вечеринки тоже могут отменить. Лишние случаи заражения точно никому не нужны.