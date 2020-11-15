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11:07 (мск), источник: ТАСС

Бах прибыл с официальным визитом в столицу Олимпийских игр Токио

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прибыл с официальным визитом в Токио, где летом 2021 года состоятся Олимпийские игры. Об этом в воскресенье сообщает агентство Kyodo.

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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что 16 ноября он проведет переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в ходе которых стороны обсудят, в частности, меры против распространения нового коронавируса и защиту от кибератак на инфраструктуру Олимпиады. Кроме того, президент МОК встретится с бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ, которого наградит Олимпийским орденом, а также с главой оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и губернатором Токио Юрико Коикэ.

По данным агентства, зарубежная поездка Баха продлится до 18 ноября.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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