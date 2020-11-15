Бах прибыл с официальным визитом в столицу Олимпийских игр Токио

Ожидается, что 16 ноября он проведет переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, в ходе которых стороны обсудят, в частности, меры против распространения нового коронавируса и защиту от кибератак на инфраструктуру Олимпиады. Кроме того, президент МОК встретится с бывшим японским премьер-министром Синдзо Абэ, которого наградит Олимпийским орденом, а также с главой оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори и губернатором Токио Юрико Коикэ.