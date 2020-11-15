ВАДА очень хочет жёсткого наказания для России. От этого зависит судьба борьбы с допингом
США и ещё 13 западных стран выступили за передел власти в антидопинговой сфере.
США и ещё 13 западных стран выступили за передел власти в антидопинговой сфере.
Похоже, исход слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу о наказании России за фальсификацию базы данных Московской антидопинговой лаборатории станет ключевым для Всемирного антидопингового агентства в плане существования организации в нынешнем виде.
Дело в том, что на днях 14 стран потребовали реформировать ВАДА. В их числе США, Германия, Великобритания и Франция. Неужели им не нравятся действующие методы борьбы с допингом?
На словах всё красиво.
Якобы реформы нужны для того, чтобы ВАДА стало ещё более независимой организацией, «деятельность которой будет прозрачной и подотчётной». Один вопрос — кому?
«Назрела необходимость устранения конфликта интересов в антидопинговой системе».
Вот тут проще и понятнее. Тесты на допинг проходят спортсмены, большая часть этих тестов проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в ВАДА.
ВАДА неоднократно заявляло, что его приоритетом является расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им места, которые они заслуживают, — говорится в заявлении, подписанном комиссиями спортсменов 14 национальных комитетов.
Обычная борьба за право решать важные вопросы. Какая тут прозрачность и независимость? Только подотчётность и ничего больше.
Заявление это было сделано перед заседанием совета учредителей ВАДА. А затем последовала жёсткая реплика руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков США Энтони Джонса, который обвинил ВАДА в прямой угрозе своей стране.
Несколько месяцев назад американцы заявили, что слишком много платят в бюджет ВАДА, и услышали в ответ, что неплательщиков надо бы наказывать вплоть до отстранения от крупнейших соревнований. Так вот, Джонс заявил, что США учтут эти негативные выражения в будущей совместной работе.
Показательна реакция президента ВАДА Витольда Баньки. Его организация проиграла в суде несколько дел, итогом чего стало предписание выплатить истцам не один десяток миллионов евро. Но руководитель основное внимание в последние дни сосредоточил не на том, что
Понять логику несложно.
Но если CAS встанет хотя бы частично на сторону России — судьба главной антидопинговой организации мира и вообще процесса борьбы с допингом в среднесрочной перспективе становится непредсказуемой. Зачем спорту нужно ВАДА, которое требует кучу денег, но не даёт взамен правосудие?
Должно ли это волновать Россию? Нам при любом раскладе не будет хорошо. Да и изменить уже ничего не получится. Слушания в суде прошли, осталось лишь дождаться приговора.
Андрей Шитихин