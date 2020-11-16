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10:26 (мск), источник: ТАСС

Премьер Японии обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник провел встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, который находится с официальным визитом в Токио. Об этом журналистам по итогам встречи сообщил сам глава японского правительства.

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Источник: Reuters

«Мы провели обмен мнениями по поводу предстоящих Олимпийских игр. Я выразил уверенность в том, что успешное проведение Олимпиады станет доказательством единства человечества и того, что оно смогло преодолеть проблему коронавируса», — отметил он.

Глава японского правительства подчеркнул, что японская сторона продолжит тесное сотрудничество с МОК, направленное на благополучное проведение Игр. По словам Суги, Япония и МОК в настоящее время прорабатывают различные варианты обеспечения безопасности зрителей и участников предстоящих Олимпийских Игр в Токио на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

«Мы продолжаем проработку различных вариантов, предполагая посещение соревнований зрителями», — отметил он. По словам главы японского правительства, Бах выразил полную уверенность в том, что Игры пройдут при участии зрителей, а японские власти смогут провести безопасную Олимпиаду.

Ранее на прошлой неделе организационный комитет «Токио-2020» заявил, что правительство Японии планирует освободить иностранных спортсменов и зрителей, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, если они будут прибывать из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

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