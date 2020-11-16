Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
12:17 (мск), источник: ТАСС

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ награжден Олимпийским орденом

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в сентябре этого года покинул свой пост по состоянию здоровья, награжден Олимпийским орденом. Об этом сообщается в понедельник в Twitter Международного олимпийского комитета (МОК).

Наверх

Церемония прошла в Олимпийском музее в Токио. Награду экс-главе японского правительства вручил президент МОК Томас Бах, который находится с визитом в Японии. «Абэ в 2013 году помог Токио получить право провести Олимпиаду. Позже он неожиданно появился на церемонии закрытия Игр в Рио-де-Жанейро в образе одного из супербратьев Марио», — говорится в сообщении организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Он [Абэ] убедил членов МОК и сыграл важную роль в том, чтобы развеять сомнения по поводу статуса подготовки. Кроме того, историческое решение отложить турнир было связано с нашим глубоким доверием и пониманием», — в свою очередь отметил Бах в ходе церемонии награждения.

Олимпийский орден был учрежден в 1974 году. Он присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.

Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра Японии 16 сентября 2020 года. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания в этой должности в истории страны. Первый раз он возглавлял правительство в 2006—2007 гг.., с 2012 г. сформировал еще пять кабинетов.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Не сдюжили в меньшинстве. Россия потерпела первое поражение в ЛН
Норвежцы сыграют с австрийцами новым составом из-за коронавируса
Хавьер Маскерано завершил футбольную карьеру
Венгры сыграли вничью с сербами в ЛН. Россия сохранила лидерство
Белоруска обогнала Серену Уильямс и вошла в топ-10 рейтинга WTA
Россиянин занял восьмое место в топ-20 центрфорвардов НХЛ
Президент УЕФА: О Европейской суперлиге не может быть и речи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь