Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ награжден Олимпийским орденом
ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший
ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший
Церемония прошла в Олимпийском музее в Токио. Награду
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
«Он [Абэ] убедил членов МОК и сыграл важную роль в том, чтобы развеять сомнения по поводу статуса подготовки. Кроме того, историческое решение отложить турнир было связано с нашим глубоким доверием и пониманием», — в свою очередь отметил Бах в ходе церемонии награждения.
Олимпийский орден был учрежден в 1974 году. Он присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.
Синдзо Абэ покинул пост