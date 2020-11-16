Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ награжден Олимпийским орденом

Церемония прошла в Олимпийском музее в Токио. Награду экс-главе японского правительства вручил президент МОК Томас Бах, который находится с визитом в Японии. «Абэ в 2013 году помог Токио получить право провести Олимпиаду. Позже он неожиданно появился на церемонии закрытия Игр в Рио-де-Жанейро в образе одного из супербратьев Марио», — говорится в сообщении организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Он [Абэ] убедил членов МОК и сыграл важную роль в том, чтобы развеять сомнения по поводу статуса подготовки. Кроме того, историческое решение отложить турнир было связано с нашим глубоким доверием и пониманием», — в свою очередь отметил Бах в ходе церемонии награждения.

Олимпийский орден был учрежден в 1974 году. Он присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.