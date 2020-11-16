МОК намерен взять на себя расходы на вакцины для спортсменов перед ОИ в Токио

«Если вакцина будет доступна к тому времени, то МОК возьмет на себя эти расходы. И мы будем сотрудничать по этому вопросу с национальными олимпийскими комитетами. Мы хотим, чтобы как можно больше людей перед приездом в Японию прошли вакцинацию», — сказал он.
Глава МОК находится с визитом в Японии, где он уже провел ряд встреч с руководством страны, администрацией Токио и представителями оргкомитета «Токио-2020».
Как ранее сообщил журналистам по итогам встречи с Бахом глава японского кабмина Ёсихидэ Суга, правительство страны и МОК сходятся во мнении, что Олимпийские игры в Токио пройдут успешно и безопасно, став символом единства человечества, которое смогло преодолеть пандемию коронавируса.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр («Токио-2020») сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.