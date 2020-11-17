Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»
ТАСС, 17 ноября. Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила. Об этом сообщает
ТАСС, 17 ноября. Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила. Об этом сообщает
«Акт Родченкова» будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ
Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.
Ранее WADA неоднократно выступало против принятия акта, выражая обеспокоенность его экстерриториальным компонентом. Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство указывало на возможное дублирование законов в разных юрисдикциях, что повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.