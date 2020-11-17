Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова»

«Акт Родченкова» будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д. ), которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф до $1 млн и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.