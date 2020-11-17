МОК назвал условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио

Бах подчеркнул, что попасть на трибуны можно будет только при наличии справки о вакцинации от коронавируса. «Ради защиты и в знак уважения к японскому народу и участники соревнований, и фанаты должны прибывать в Токио после вакцинации, если она станет доступной», — заявил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--05908141290d26ca04dc" data-vnd="05908141290d26ca04dc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=05908141290d26ca04dc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

19 октября Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов мероприятия, логистические службы и спонсоров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения бездоказательными.