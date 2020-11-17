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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК назвал условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Его слова приводит The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

Бах подчеркнул, что попасть на трибуны можно будет только при наличии справки о вакцинации от коронавируса. «Ради защиты и в знак уважения к японскому народу и участники соревнований, и фанаты должны прибывать в Токио после вакцинации, если она станет доступной», — заявил он.

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19 октября Великобритания и США заподозрили Россию в попытках сорвать Олимпиаду в Токио. По информации источника, российская военная разведка якобы планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года. Утверждается также, что российская киберразведка имела влияние на организаторов мероприятия, логистические службы и спонсоров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения бездоказательными.

В марте было решено, что Олимпийские игры 2020 проведут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за коронавируса. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси также допустил возможность повторного переноса соревнований.

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