В WADA обеспокоились принятием в США «акта Родченкова»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность принятым сенатом США «актом Родченкова». Об этом сообщает Reuters.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность принятым сенатом США «актом Родченкова». Об этом сообщает Reuters.
«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении WADA. В организации также задались вопросом, почему законопроект не предусматривает наказаний за нарушения в профессиональных и студенческих лигах.
Ранее 17 ноября стало известно, что сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Теперь акт поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
В июле Родченков призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов и позволять им выступать под нейтральным флагом.
В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.
В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.