Белорусские олимпийские чемпионы получили награды НОК

Почетными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь» награждены велогонщик Владимир Каминский и гандболист Андрей Барбашинский. Метательница диска Эллина Зверева удостоена почетной грамоты НОК Беларуси. Награды им вручил сегодня первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко перед началом совещания по подготовке к Олимпийским играм.