Белорусские олимпийские чемпионы получили награды НОК
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленные белорусские спортсмены — олимпийские чемпионы разных лет удостоены наград Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленные белорусские спортсмены — олимпийские чемпионы разных лет удостоены наград Национального олимпийского комитета, передает корреспондент БЕЛТА.
Почетными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь» награждены велогонщик Владимир Каминский и гандболист Андрей Барбашинский. Метательница диска Эллина Зверева удостоена почетной грамоты НОК Беларуси. Награды им вручил сегодня первый
Владимир Каминский стал триумфатором Олимпиады 1976 года в Монреале, Андрей Барбашинский выиграл олимпийское золото в Барселоне в 1992 году, а Эллина Зверева стала чемпионкой на Олимпийских играх — 2000 в Сиднее.