НОК: Белорусам по силам завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио

Каждый атлет стремится выступить на Олимпиаде и попасть на пьедестал почета, это самая заветная мечта всех спортсменов, отметил первый вице-президент НОК. До токийских Игр осталось чуть более полугода, и поэтому сейчас необходимо оперативно принимать решения по подготовке к главному старту с учетом ситуации с пандемией коронавируса.

Читайте также Белорусские олимпийские чемпионы получили награды НОК

Летняя Олимпиада пройдет в японской столице с 23 июля по 8 августа 2021 года, белорусские атлеты уже завоевали 71 лицензию в 15 видах спорта.

Планируется, что к окончанию срока выполнения олимпийских нормативов (июнь 2021 года) белорусы в общей сложности могут получить порядка 100 лицензий.

В работе совещания приняли участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, руководители 37 спортивных федераций, а также центров олимпийской подготовки, спортсмены и тренеры.

За годы участия в Олимпийских играх суверенной командой белорусы завоевали 96 медалей всех достоинств.