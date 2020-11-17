Расходы на Универсиаду-2023 в следующем году составят более 19 млрд рублей

«Физкультура и спорт — увеличение на 2,5 млрд рублей [бюджета в 2021 году]. Увеличение понятно, это Универсиада 2023 года в первую очередь», — сказала Кулаченко.

Самые крупные расходы предусмотрены на строительство Дворца водных видов спорта и общежитий Деревни Универсиады. На каждый объект будет выделено более 6 млрд рублей. Меньше всего средств будет затрачено на Дворец самбо в Верхней Пышме (300 млн рублей).

Ранее сообщалось, что расходы на развитие спорта в Свердловской области, включая строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, составят почти 13 млрд рублей в 2021 году.