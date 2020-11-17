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14:39 (мск), источник: ТАСС

Расходы на Универсиаду-2023 в следующем году составят более 19 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 19,5 млрд рублей будет направлено в следующем году на реализацию мероприятий по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Из этих средств на объекты Универсиады будет израсходовано 19 млрд 380 млн рублей, на финансовое обеспечение «Дирекции по строительству объектов Универсиады» — 79,1 млн рублей, говорится в докладе по проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.

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Источник: РИА "Новости"

«Физкультура и спорт — увеличение на 2,5 млрд рублей [бюджета в 2021 году]. Увеличение понятно, это Универсиада 2023 года в первую очередь», — сказала Кулаченко.

Самые крупные расходы предусмотрены на строительство Дворца водных видов спорта и общежитий Деревни Универсиады. На каждый объект будет выделено более 6 млрд рублей. Меньше всего средств будет затрачено на Дворец самбо в Верхней Пышме (300 млн рублей).

Ранее сообщалось, что расходы на развитие спорта в Свердловской области, включая строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге, составят почти 13 млрд рублей в 2021 году.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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