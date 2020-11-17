Расходы на Универсиаду-2023 в следующем году составят более 19 млрд рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 19,5 млрд рублей будет направлено в следующем году на реализацию мероприятий по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Из этих средств на объекты Универсиады будет израсходовано 19 млрд 380 млн рублей, на финансовое обеспечение «Дирекции по строительству объектов Универсиады» — 79,1 млн рублей, говорится в докладе по проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко.