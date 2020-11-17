Депутат Госдумы Лебедев отреагировал на «закон Родченкова»: Можно только брать пример с американцев

«Что касается борьбы с допингом и введением уголовной ответственности за него, то, я думаю, что это абсолютно правильно. В тех европейских странах, где существует уголовное наказание за допинг, а такие уже есть, случаи принятия допинга — почти единицы, и об этих странах никто нигде не слышит, и случаев употребления допинга в них нет. Поэтому в современных реалиях, я думаю, что введение уголовной ответственности за допинг — это единственный способ конкретной борьбы с этим злом в мировом спорте, поскольку мы видим, что ни штрафовать, ни погрозить пальчиком, ни похлопать по попе — все это не помогает. Случаи повторяются, и даже в нашей стране после всех тех отрицательных моментов, которые связаны с давлением на нашу страну из-за этого допингового скандала, все равно есть спортсмены, которые продолжают его принимать и в этом открыто признаются. Последние случаи были на зимних Олимпийских играх в Корее, что вообще, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет. Такая сложная ситуация, а они продолжают. Сенат США принял этот закон, потому что американцы в отличие от нашей страны поставили цель и планомерно, шаг за шагом идут к ее осуществлению. А мы невнятно мычим в ответ. Поэтому можно только брать пример с того, как американцы реализуют свои планы и распространяют их на весь мир. Посмотрите, ведь никто особо не возмущается на сегодняшний день. А мы вместо того, чтобы защищать своих спортсменов, свои федерации и бороться, невнятно мычим в ответ и продолжаем употреблять допинг. А то, что этот закон назван в честь Родченкова, — очередной укол в нашу сторону», — сказал Лебедев.