«Акт Родченкова» может ударить по россиянам, лишенным медалей Сочи-2014

Известный спортивный юрист Артем Пацев рассказал «СЭ», к чему может привести принятие в США закона, названного в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к ответственности за нарушение антидопинговых правил граждан других государств. Потенциально им может грозить штраф до 1 миллиона долларов или до десяти лет тюрьмы. Правда, непонятно: как американцы будут добиваться экстрадиции нарушителей?

Государства не выдают друг другу даже убийц

— Как американцы будут добывать иностранных граждан для своего правосудия? — вопрос Пацеву.

— Будет посылаться запрос об экстрадиции, и пусть какая-нибудь страна попробует его проигнорировать. Либо будут арестовывать спортсменов во время их зарубежных поездок, в той стране, которая готова их выдать. Допустим, поехал в отпуск — а тебя прямо в отеле скрутили и отправили в США.

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— Я правильно понимаю, что закон обратной силы не имеет и речь может идти только о будущих нарушениях антидопинговых правил?

— Совсем не обязательно. В законе есть такой посыл, что мошенники нигде не должны спать спокойно. И придать ему обратную силу очень легко. Правовые нормы тем и отличаются от законов природы, что их можно толковать очень по-разному в зависимости от сиюминутной необходимости. Совершенно не удивлюсь, если кому-то придется ответить за нарушения, которые были совершены еще до принятия этого закона.

— И тогда американцы могут обратиться, скажем, к России, чтобы им выдали несколько десятков наших спортсменов, у кого отбирали олимпийские медали?

— Как правило, подавляющее большинство стран мира никуда своих граждан не выдают, что бы те ни совершили где-то еще. Даже если человек, допустим, где-то за границей совершил убийство, а потом вернулся в Россию, мы по запросу другого государства можем его осудить и отправить отбывать наказание. Но вряд ли отправим его назад, с тем чтобы его судили там. Такова общепринятая практика.

Теоретически Россия тоже может требовать экстрадиции американцев

— Как американцы будут отличать «допинговый сговор», о котором идет речь в законе, от просто случаев, когда допинг попал в организм по ошибке или по невнимательности?

— Суть, насколько я ее понимаю, в том, что к совершению допингового нарушения должны быть причастны несколько лиц. Доказать это на практике очень сложно. Закон об уголовной ответственности за допинг, который принят в России, но по факту не работает, тому пример. Стандарт доказывания в уголовном праве совсем другой. Но в американской правовой системе стандарты тоже отличаются от наших. И в принципе, в их системе правосудия достаточно мало дел доходит до суда. Там очень развит институт досудебного соглашения, то есть признание вины в обмен на дачу определенных показаний.

Поэтому, я думаю, в реальности у нас не будет много судебных процессов. Закон, скорее, будет способствовать тому, чтобы спортсмены становились информаторами и давали показания против каких-то третьих лиц.

— Практически на каждых Олимпийских играх бывают допинговые случаи. Значит, если в Токио кого-то поймают, закон Родченкова уже будет работать? Стоит ли ждать какой-то жести?

— Конечно. В законе ведь идет речь даже не только о положительных пробах. Нарушение антидопинговых правил может быть совершено и без них — например, связанное с фальсификацией или применением запрещенных методов. Поэтому даже если в Токио не будет положительных проб — это отнюдь не значит, что американские правоохранительные органы не станут вмешиваться.

— А что, если России теперь тоже принять что-то вроде «Акта Родченкова» и требовать от США экстрадиции всех их спортсменов, кто был пойман на допинге?