«Акт Родченкова» может ударить по россиянам, лишенным медалей Сочи-2014
Спортивный юрист Артем Пацев считает, что американский законопроект таит в себе неожиданные опасности.
Спортивный юрист Артем Пацев считает, что американский законопроект таит в себе неожиданные опасности.
Известный спортивный юрист Артем Пацев рассказал «СЭ», к чему может привести принятие в США закона, названного в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к ответственности за нарушение антидопинговых правил граждан других государств. Потенциально им может грозить штраф до 1 миллиона долларов или до десяти лет тюрьмы. Правда, непонятно: как американцы будут добиваться экстрадиции нарушителей?
— Как американцы будут добывать иностранных граждан для своего правосудия? — вопрос Пацеву.
— Будет посылаться запрос об экстрадиции, и пусть
— Я правильно понимаю, что закон обратной силы не имеет и речь может идти только о будущих нарушениях антидопинговых правил?
— Совсем не обязательно. В законе есть такой посыл, что мошенники нигде не должны спать спокойно. И придать ему обратную силу очень легко. Правовые нормы тем и отличаются от законов природы, что их можно толковать очень
— И тогда американцы могут обратиться, скажем, к России, чтобы им выдали несколько десятков наших спортсменов, у кого отбирали олимпийские медали?
— Как правило, подавляющее большинство стран мира никуда своих граждан не выдают, что бы те ни совершили
— Как американцы будут отличать «допинговый сговор», о котором идет речь в законе, от просто случаев, когда допинг попал в организм по ошибке или по невнимательности?
— Суть, насколько я ее понимаю, в том, что к совершению допингового нарушения должны быть причастны несколько лиц. Доказать это на практике очень сложно. Закон об уголовной ответственности за допинг, который принят в России, но по факту не работает, тому пример. Стандарт доказывания в уголовном праве совсем другой. Но в американской правовой системе стандарты тоже отличаются от наших. И в принципе, в их системе правосудия достаточно мало дел доходит до суда. Там очень развит институт досудебного соглашения, то есть признание вины в обмен на дачу определенных показаний.
Поэтому, я думаю, в реальности у нас не будет много судебных процессов. Закон, скорее, будет способствовать тому, чтобы спортсмены становились информаторами и давали показания против
каких-тотретьих лиц.
— Практически на каждых Олимпийских играх бывают допинговые случаи. Значит, если в Токио
— Конечно. В законе ведь идет речь даже не только о положительных пробах. Нарушение антидопинговых правил может быть совершено и без них — например, связанное с фальсификацией или применением запрещенных методов. Поэтому даже если в Токио не будет положительных проб — это отнюдь не значит, что американские правоохранительные органы не станут вмешиваться.
— А что, если России теперь тоже принять
— Теоретически все возможно. Но на самом деле у нас и так есть статья Уголовного кодекса, которая говорит о том, что наш УК распространяется на преступления, которые были совершены против российских граждан, в том числе иностранцами и за рубежом. То есть если