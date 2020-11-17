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17 ноября, источник: ТАСС

NYT: Россия сделала ставку на эмоции в разбирательстве в CAS

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Россия в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) применила «известное в судебных тяжбах оружие — эмоции». С таким утверждением выступила во вторник газета The New York Times, комментируя проходившие со 2 по 5 ноября слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Попытка России добиться отмены четырехлетнего запрета на участие в международных спортивных состязаниях обернулась использованием известного в судебных тяжбах оружия — эмоций, — пишет газета. — В ходе закрытых слушаний, проводившихся на протяжении четырех дней в ноябре, российские спортивные чиновники отложили в сторону свои опровержения, а шеренга юристов отошла от своих папок с бумагами, дав возможность шестерым российским спортсменам взять на себя основную роль. Они говорили не о том, что сделала Россия в погоне за победой, а о том, что они могут потерять и у них у всех было одно-единственное обращение: пожалуйста, не наказывайте нас за то, в чем мы не участвовали».

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Эти эмоциональные призывы к членам Спортивного арбитражного суда, по мнению газеты, «похоже, представляют собой попытку показать конкретные последствия для конкретных людей всемирного запрета для российского спорта, введенного в прошлом году WADA».

Ставки в этом деле крайне высоки как для России, так и для мирового спорта, считает New York Times. «Если Россия не сможет добиться отмены запрета, она окажется еще на несколько лет в ситуации, когда ее спортсменам, ее флагу и даже ее имени будет закрыт доступ на крупные состязания, такие как Олимпиада или чемпионат мира, — пишет газета. — Но чиновников антидопингового ведомства беспокоит другой исход разбирательства. Если России удастся добиться отмены запрета — первой такой всеобъемлющей меры, примененной к целой стране по новым правилам WADA — то это будут рассматриваться как провал продолжавшихся целый год усилий заставить Россию ответить за одну из самых изощренных и вопиющих попыток обмана в мировой истории спорта».

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры. Итоговое решение суда ожидается к концу года.

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