Посол Японии в РФ: Токио готовится к безопасному проведению Олимпиады

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Восьмого ноября в Токио прошли международные соревнования по спортивной гимнастике “Турнир дружбы и солидарности”, организованные Международной федерацией гимнастики (FIG). В этих состязаниях приняли участие и российские спортсмены. То, что нам удалось провести международные соревнования в условиях коронавируса, считаю, является одним из поводов для оптимизма в отношении реализации Олимпиады в Токио следующим летом», — сказал посол.

Он добавил, что был учрежден «Координационный совет по борьбе с новой коронавирусной инфекцией» в составе представителей правительства Японии, администрации Токио и Организационного комитета Игр.