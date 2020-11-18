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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Посол Японии в РФ: Токио готовится к безопасному проведению Олимпиады

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Японии ведет тщательную подготовку с тем, чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить на Олимпийских играх в 2021 году в наилучших условиях на фоне коронавируса и чтобы соревнования прошли спокойно и безопасно и для зрителей, сообщил в интервью РИА Новости посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

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Источник: Спорт РИА Новости

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Восьмого ноября в Токио прошли международные соревнования по спортивной гимнастике “Турнир дружбы и солидарности”, организованные Международной федерацией гимнастики (FIG). В этих состязаниях приняли участие и российские спортсмены. То, что нам удалось провести международные соревнования в условиях коронавируса, считаю, является одним из поводов для оптимизма в отношении реализации Олимпиады в Токио следующим летом», — сказал посол.

Он добавил, что был учрежден «Координационный совет по борьбе с новой коронавирусной инфекцией» в составе представителей правительства Японии, администрации Токио и Организационного комитета Игр.

«Этот орган комплексно рассматривает и координирует меры, включая пограничный контроль и систему тестирования и оказания медицинской помощи. Правительство Японии продолжит вести тщательную подготовку, тесно сотрудничая с Международным олимпийским комитетом, Оргкомитетом, Токио и другими заинтересованными организациями с тем, чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить в наилучших условиях, чтобы соревнования прошли спокойно и безопасно и для зрителей», — заключил собеседник агентства.

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