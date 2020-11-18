Вице-президент МОК Коутс: Число атлетов на Олимпийских играх в Токио не будет сокращено

«Число спортсменов не будет сокращено. Оно будет таким же. Но мы должны быть уверены, что Олимпийская деревня — это самое безопасное место в Токио», — сказал он.

В Олимпиаде должны принять участие порядка 11 тысяч спортсменов, а в Паралимпиаде — еще около 4,4 тысячи человек.

На этой неделе Японию посетила делегация МОК во главе с президентом Томасом Бахом. В понедельник Бах заявил, что МОК намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой, если вакцина от коронавируса будет к тому времени доступна. При этом, по его словам, само наличие прививки не будет для атлетов обязательным условием участия в Играх.