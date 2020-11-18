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17:25 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент МОК Коутс: Число атлетов на Олимпийских играх в Токио не будет сокращено

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на следующий год, не планируют сокращать число участвующих в соревнованиях спортсменов на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду на пресс-конференции в японской столице заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

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Источник: AP 2020

«Число спортсменов не будет сокращено. Оно будет таким же. Но мы должны быть уверены, что Олимпийская деревня — это самое безопасное место в Токио», — сказал он.

В Олимпиаде должны принять участие порядка 11 тысяч спортсменов, а в Паралимпиаде — еще около 4,4 тысячи человек.

На этой неделе Японию посетила делегация МОК во главе с президентом Томасом Бахом. В понедельник Бах заявил, что МОК намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой, если вакцина от коронавируса будет к тому времени доступна. При этом, по его словам, само наличие прививки не будет для атлетов обязательным условием участия в Играх.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр («Токио-2020») сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.

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