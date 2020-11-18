Доступ зрителей на спортивные мероприятия запретили в Петербурге

Для допуска посетителей на другие ледовые катки устанавливаются дополнительные требования. Так, в зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 квадратных метров такой зоны. При этом для крытых катков дополнительно установлены требования о недопущении массового катания более 30 человек, а также одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку, и других посетителей. На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.