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18 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Доступ зрителей на спортивные мероприятия запретили в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Дополнительные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости COVID-19, в том числе запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия с 23 ноября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения внесены губернатором города Александром Бегловым в постановление городского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», — говорится в сообщении.

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Также в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков.

Для допуска посетителей на другие ледовые катки устанавливаются дополнительные требования. Так, в зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 квадратных метров такой зоны. При этом для крытых катков дополнительно установлены требования о недопущении массового катания более 30 человек, а также одновременного нахождения в зоне для катания граждан, проходящих спортивную подготовку, и других посетителей. На территориях открытых ледовых катков должны быть закрыты раздевалки.

Также с 1 декабря заполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест в зале. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

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