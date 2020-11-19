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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишустин: Кабмин подготовил стратегию развития спорта на 10 лет

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство России разработало стратегию развития физической культуры и спорта на следующие 10 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«По поручению президента правительство разработало стратегию развития физической культуры и спорта на ближайшие 10 лет. Документ ориентирован на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей и учитывает предложения совета при президенте», — заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

Он обратил внимание на необходимость поддержать интерес людей к физической культуре и спорту.

«Россия — спортивная страна, и речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом. За последние 10 лет их число выросло более чем в два раза, и такие тенденции необходимо сохранить», — отметил премьер.

Глава кабмина заверил, что власти продолжат популяризировать спорт среди людей всех возрастов, создавая условия для занятия физической культурой, чтобы это можно было делать в шаговой доступности от дома или места работы — не только в залах, но и на приспособленных для этого городских площадках.

«Доступ к такой инфраструктуре должен быть обеспечен в сельской местности. Стратегией предусмотрено и создание центров раннего физического развития детей, продвижение детско-юношеского, школьного, студенческого спорта», — рассказал Мишустин.

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