Мишустин: Кабмин подготовил стратегию развития спорта на 10 лет
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство России разработало стратегию развития физической культуры и спорта на следующие 10 лет, сообщил
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство России разработало стратегию развития физической культуры и спорта на следующие 10 лет, сообщил
«По поручению президента правительство разработало стратегию развития физической культуры и спорта на ближайшие 10 лет. Документ ориентирован на достижение национальной цели по сохранению благополучия людей и учитывает предложения совета при президенте», — заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Он обратил внимание на необходимость поддержать интерес людей к физической культуре и спорту.
«Россия — спортивная страна, и речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом. За последние 10 лет их число выросло более чем в два раза, и такие тенденции необходимо сохранить», — отметил премьер.
Глава кабмина заверил, что власти продолжат популяризировать спорт среди людей всех возрастов, создавая условия для занятия физической культурой, чтобы это можно было делать в шаговой доступности от дома или места работы — не только в залах, но и на приспособленных для этого городских площадках.
«Доступ к такой инфраструктуре должен быть обеспечен в сельской местности. Стратегией предусмотрено и создание центров раннего физического развития детей, продвижение