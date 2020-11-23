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15:11 (мск), источник: ТАСС

Свои люди. Иностранные спортсмены, принесшие победы России

О том, как представители разных континентов после принятия российского гражданства прославили свою новую родину.

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Источник: РИА "Новости"

Вопрос натурализации в спорте стоит довольно остро. Есть как много противников и сторонников данной процедуры. Но точно можно сказать, что радость российским болельщикам по итогам Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных международных соревнований за прошедшие десять с лишним лет приносили спортсмены, родившиеся не только в России.

Виктор Ан

Источник: РИА "Новости"

Виктор Ан, которому в этот понедельник исполнилось 35 лет, переехал в Россию для получения гражданства в 2011 году. До этого шорт-трекист выступал за сборную Южной Кореи под именем Ан Хен Су. У себя на родине он завоевал 18 золотых медалей чемпионатов мира на разных дистанциях, а также стал трехкратным чемпионом и бронзовым призером на Олимпиаде-2006 в Турине. Позднее у спортсмена возник конфликт с тренерами и руководством национальной федерации. Несмотря на травму, он готовился к выступлению на Олимпиаде-2010 и не смог пройти отбор. Оказалось, что своей родной команде он не нужен. В итоге для продолжения карьеры спортсмен решил получить второе гражданство.

За сборную России Ан дебютировал в 2012 году. Под российским флагом он завоевал восемь золотых медалей чемпионата Европы (2013, 2014, 2015), две серебряные награды (2017, 2018) и одну бронзовую (2017); на чемпионатах мира дважды приходил первым (2014), дважды вторым (2013) и дважды третьим (2014, 2017); на Олимпийских играх в Сочи-2014 завоевал три золотые и одну бронзовую медали. Имеет две правительственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медаль «За укрепление боевого содружества».

В сентябре 2018 года Ан, которого Международный олимпийский комитет не пустил выступить на Играх в южнокорейском Пхенчхане, завершил спортивную карьеру и вернулся на историческую родину. Однако через пять месяцев изъявил желание выступать в составе российской сборной на Олимпиаде-2022 и в августе 2019 года переехал жить в Санкт-Петербург.

Через месяц принял участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России и стал победителем на дистанции 1 тыс. метров.

Золотая рука Холдена

Источник: РИА "Новости"

Джон Роберт Холден стал гражданином России в 2003 году и первым баскетболистом-легионером, который пошел на такой шаг. Годом ранее американец, выступавший за греческий клуб АЕК, подписал контракт с московским ЦСКА. В составе армейской команды Холден выступал на протяжении десяти лет и за это время с красно-синими дважды выигрывал Евролигу (2006, 2008), девять раз становился чемпионом России (2003−2011), четыре раза выигрывал Кубок России (2005−2007, 2010), был чемпионом Единой лиги ВТБ и MVP (самый полезный игрок) Финала четырех (2010), обладателем Промокубка Единой лиги ВТБ (2008).

Главный баскетбольный трофей для России Холден добыл, выступая за национальную команду на чемпионате Европы 2007 года. В финале против хозяев турнира сборной Испании за две секунды до финальной сирены его двухочковый бросок принес сборной России золотые медали. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения он был награжден орденом Дружбы (2007), также имеет титул заслуженного мастера спорта России. 16 июня 2011 года объявил о завершении карьеры, сейчас проживает в США.

В Россию с любовью

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка Татьяна Волосожар родилась в Днепропетровске и до 2010 года выступала за сборную Украины в паре со Станиславом Морозовым. Является четырехкратной чемпионкой Украины. Когда Морозов завершил карьеру, стала тренироваться с россиянином Максимом Траньковым, в декабре 2010 года получила российский паспорт. В августе 2015 года фигуристы стали мужем и женой.

На сочинской Олимпиаде-2014 пара завоевала золотые медали в командных соревнованиях и парном катании. Является также четырехкратной чемпионкой Европы (2012−2014, 2016), чемпионкой мира (2013) и дважды серебряной медалисткой (2011, 2012), на финалах Гран-при брала золото (2012) и дважды серебро (2011, 2013). Татьяна награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Любовь внесла изменения в спортивную карьеру американского сноубордиста Виктора Вайлда, который с 2000 по 2011 год на соревнованиях представлял США, является серебряным призером чемпионата страны и победителем этапов Кубка мира, но не воспринимался в Америке как звезда. Однако последовавшая затем женитьба на выступавшей в этом виде спорта россиянке Алене Заварзиной сподвигла Виктора на получение второго гражданства. В итоге в мае 2012 года Вайлд стал россиянином.

«Новый русский» добыл для своей второй родины бронзу чемпионата мира в параллельном слаломе (2013), а на Олимпийских играх-2014 в Сочи завоевал первые золотые медали для России в этом виде спорта — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Вайлд является единственным сноубордистом, кому удалось дважды выиграть на одних Играх. После завершения Олимпиады в Сочи был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 23 августа Вайлду исполнилось 34 года, он продолжает участвовать во внутренних соревнованиях.

Ради Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Японка по происхождению фигуристка Юко Кавагути в 18 лет переехала жить в Америку, где тренировалась у Игоря и Тамары Москвиных и выступала в паре с Александром Маркунцовым. Причем до переезда она выступала в одиночном катании. Кавагути и Маркунцов стали двукратными чемпионами Японии, а также серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров. В 2002 году для продолжения карьеры она отправилась в Россию.

Живя в Санкт-Петербурге, она получила два высших образования, окончила факультет международных отношений государственного университета, а затем получила специальность «экономика и управление на предприятии машиностроения» в Государственном морском техническом университете. Ради участия в Олимпиаде-2010 в Ванкувере она отказалась от гражданства Японии (законы этой страны не допускают двойного гражданства) и в конце 2008 года получила российский паспорт.

В России Кавагути выступала в паре с Александром Смирновым, с которым выиграла чемпионат Европы (2010, 2015). Дважды дуэт становился серебряным призером (2009, 2011) и бронзовым медалистом (2008), дважды занимал третье место на чемпионате мира (2009, 2010), а также является серебряным призером командного чемпионата мира (2015), дважды был третьим на финалах Гран-при (2011, 2015) и три раза был сильнейшим в чемпионате России (2008−2010). На Олимпиаде-2010 пара заняла четвертое место.

Кавагути имеет благодарность от президента России за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на Играх-2010, почетное звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» от правительства города (2010).

Когда запреты не страшны

Источник: РИА

Пятиборец Александр Лесун перебрался из Белоруссии в Россию после пекинской Олимпиады-2008. На исторической родине спортсмену запретили заниматься профессиональным спортом из-за проблем со здоровьем. Александр решил не заканчивать спортивную карьеру в 20 лет, а отправился тренироваться в Россию. Через два года принял второе гражданство и стал выступать за новую национальную сборную.

Под российским флагом в современном пятиборье Лесун стал четырехкратным чемпионом Европы (2011, 2012, 2014, 2017) и чемпионом мира (2011, 2012, 2014, 2016), пять раз становился серебряным призером (2010−2012, 2016) и бронзовым медалистом (2010), победителем Кубка мира (2014), международного соревнования Кубка Кремля (2012, 2014), на внутренней арене выиграл Всероссийский зимний турнир в Москве (2014), три раза признавался лучшим пятиборцем России (2012−2014), лучшим спортсменом России и лауреатом премии в номинации «Гордость России» от Министерства спорта РФ (2016).

Особым достижением является золотая медаль, завоеванная в личном первенстве на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро при установленном рекорде в фехтовании по набранным очкам.

После Игр был награжден орденом Дружбы. 1 июля Лесуну исполнилось 32 года, он живет в Москве, продолжает участвовать в соревнованиях.

Армейский Супермарио

Источник: РИА

Когда в мае 2012 года московский футбольный клуб ЦСКА заключил пятилетний контракт с бразильским защитником «Гремио» Марио Фернандесом, ни о какой натурализации 21-летнего игрока и речи не было. Однако за четыре года выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) легионер своей надежной игрой в обороне заставил обратить на себя внимание отечественных специалистов и болельщиков, которые начали все чаще призывать футбольное руководство сделать второе гражданство для игры за национальную команду. Решение о предоставлении российского гражданства Фернандесу принималось на правительственном уровне и в июле 2016 года футболисту дали добро на его получение, а 7 октября 2017 года он дебютировал за сборную России против команды Южной Кореи (4:2).

На домашнем чемпионате мира — 2018 Фернандес едва не стал героем нации. В четвертьфинале турнира с командой Хорватии за пять минут до окончания дополнительного времени он сравнял счет. Однако в серии пенальти наряду с нападающим Федором Смоловым не реализовал свой удар, сборная России в итоге уступила — 3:4. Тем не менее, по мнению экспертов и прессы, Фернандес стал одним из лучших игроков турнира в составе национальной команды.

Почти за восемь с половиной лет карьеры в России 30-летний защитник ЦСКА становился трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), трижды серебряным призером (2015, 2017, 2018), выиграл Кубок России (2013) и трижды Суперкубок (2013, 2014, 2018), входил в список 33 лучших футболистов премьер-лиги (под первым номером на своей позиции в 2014, 2015, 2017−2020 годах и под вторым — в 2013 и 2016 годах), а также награжден почетной грамотой президента РФ за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения.

Вместе с другими игроками сборной после чемпионата мира Фернандес получил звание заслуженного мастера спорта. Оно дается как за завоевание призовых мест чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, так и в порядке исключения за выдающийся вклад в повышение авторитета страны и российского спорта на международном уровне. На текущий момент Фернандес провел за сборную России 25 матчей и забил три мяча.

Анатолий Мартынов

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