Свои люди. Иностранные спортсмены, принесшие победы России
О том, как представители разных континентов после принятия российского гражданства прославили свою новую родину.
О том, как представители разных континентов после принятия российского гражданства прославили свою новую родину.
Вопрос натурализации в спорте стоит довольно остро. Есть как много противников и сторонников данной процедуры. Но точно можно сказать, что радость российским болельщикам по итогам Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных международных соревнований за прошедшие десять с лишним лет приносили спортсмены, родившиеся не только в России.
Виктор Ан, которому в этот понедельник исполнилось 35 лет, переехал в Россию для получения гражданства в 2011 году. До этого
За сборную России Ан дебютировал в 2012 году. Под российским флагом он завоевал восемь золотых медалей чемпионата Европы (2013, 2014, 2015), две серебряные награды (2017, 2018) и одну бронзовую (2017); на чемпионатах мира дважды приходил первым (2014), дважды вторым (2013) и дважды третьим (2014, 2017); на Олимпийских играх в Сочи-2014 завоевал три золотые и одну бронзовую медали. Имеет две правительственные награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медаль «За укрепление боевого содружества».
Через месяц принял участие в Открытом кубке Союза конькобежцев России и стал победителем на дистанции 1 тыс. метров.
Джон Роберт Холден стал гражданином России в 2003 году и первым
Главный баскетбольный трофей для России Холден добыл, выступая за национальную команду на чемпионате Европы 2007 года. В финале против хозяев турнира сборной Испании за две секунды до финальной сирены его двухочковый бросок принес сборной России золотые медали. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения он был награжден орденом Дружбы (2007), также имеет титул заслуженного мастера спорта России. 16 июня 2011 года объявил о завершении карьеры, сейчас проживает в США.
Фигуристка Татьяна Волосожар родилась в Днепропетровске и до 2010 года выступала за сборную Украины в паре со Станиславом Морозовым. Является четырехкратной чемпионкой Украины. Когда Морозов завершил карьеру, стала тренироваться с россиянином Максимом Траньковым, в декабре 2010 года получила российский паспорт. В августе 2015 года фигуристы стали мужем и женой.
На сочинской Олимпиаде-2014 пара завоевала золотые медали в командных соревнованиях и парном катании. Является также четырехкратной чемпионкой Европы (2012−2014, 2016), чемпионкой мира (2013) и дважды серебряной медалисткой (2011, 2012), на финалах
«Новый русский» добыл для своей второй родины бронзу чемпионата мира в параллельном слаломе (2013), а на Олимпийских играх-2014 в Сочи завоевал первые золотые медали для России в этом виде спорта — в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Вайлд является единственным сноубордистом, кому удалось дважды выиграть на одних Играх. После завершения Олимпиады в Сочи был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 23 августа Вайлду исполнилось 34 года, он продолжает участвовать во внутренних соревнованиях.
Японка по происхождению фигуристка Юко Кавагути в 18 лет переехала жить в Америку, где тренировалась у Игоря и Тамары Москвиных и выступала в паре с Александром Маркунцовым. Причем до переезда она выступала в одиночном катании. Кавагути и Маркунцов стали двукратными чемпионами Японии, а также серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров. В 2002 году для продолжения карьеры она отправилась в Россию.
Живя в
Кавагути имеет благодарность от президента России за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на Играх-2010, почетное звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» от правительства города (2010).
Пятиборец Александр Лесун перебрался из Белоруссии в Россию после пекинской Олимпиады-2008. На исторической родине спортсмену запретили заниматься профессиональным спортом
Под российским флагом в современном пятиборье Лесун стал четырехкратным чемпионом Европы (2011, 2012, 2014, 2017) и чемпионом мира (2011, 2012, 2014, 2016), пять раз становился серебряным призером (2010−2012, 2016) и бронзовым медалистом (2010), победителем Кубка мира (2014), международного соревнования Кубка Кремля (2012, 2014), на внутренней арене выиграл Всероссийский зимний турнир в Москве (2014), три раза признавался лучшим пятиборцем России (2012−2014), лучшим спортсменом России и лауреатом премии в номинации «Гордость России» от Министерства спорта РФ (2016).
После Игр был награжден орденом Дружбы. 1 июля Лесуну исполнилось 32 года, он живет в Москве, продолжает участвовать в соревнованиях.
Когда в мае 2012 года московский футбольный клуб ЦСКА заключил пятилетний контракт с бразильским защитником «Гремио» Марио Фернандесом, ни о какой натурализации 21-летнего игрока и речи не было. Однако за четыре года выступления в Российской
Почти за восемь с половиной лет карьеры в России 30-летний защитник ЦСКА становился трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), трижды серебряным призером (2015, 2017, 2018), выиграл Кубок России (2013) и трижды Суперкубок (2013, 2014, 2018), входил в список 33 лучших футболистов
Вместе с другими игроками сборной после чемпионата мира Фернандес получил звание заслуженного мастера спорта. Оно дается как за завоевание призовых мест чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, так и в порядке исключения за выдающийся вклад в повышение авторитета страны и российского спорта на международном уровне. На текущий момент Фернандес провел за сборную России 25 матчей и забил три мяча.
Анатолий Мартынов