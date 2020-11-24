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10:57 (мск), источник: ТАСС

Глава НОК: Сирийские спортсмены намерены принять участие в Олимпиаде в Токио

КАЗАНЬ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Спортсмены из Сирии намерены принять участие в Олимпиаде 2021 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил глава Национального олимпийского комитета Сирии Ферас Муалла.

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«Мы будем участвовать. У нас только пять спортсменов сейчас, которые стопроцентно будут участвовать в Олимпиаде. В ближайшее время спортсменов станет больше», — сказал Муалла.

По его словам, на данный момент в команду входят спортсмены, которые представят страну в плавании, настольном теннисе, легкой атлетике, тяжелой атлетике и конном спорте.

В Олимпиаде должны принять участие порядка 11 тысяч спортсменов, а в Паралимпиаде — еще около 4,4 тысячи человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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