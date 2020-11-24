Глава НОК: Сирийские спортсмены намерены принять участие в Олимпиаде в Токио

«Мы будем участвовать. У нас только пять спортсменов сейчас, которые стопроцентно будут участвовать в Олимпиаде. В ближайшее время спортсменов станет больше», — сказал Муалла.

По его словам, на данный момент в команду входят спортсмены, которые представят страну в плавании, настольном теннисе, легкой атлетике, тяжелой атлетике и конном спорте.

В Олимпиаде должны принять участие порядка 11 тысяч спортсменов, а в Паралимпиаде — еще около 4,4 тысячи человек.