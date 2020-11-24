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11:42 (мск), источник: ТАСС

Губернатор Токио заявила о сценарии полной заполненности объектов на ОИ

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что лучшим сценарием проведения Олимпиады в японской столице летом 2021 года была бы организация соревнований с полной заполненностью спортивных объектов зрителями. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

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Источник: AP 2020

Ранее генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто объявил, что власти Японии планируют освободить прибывших на Олимпиаду из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой спортсменов и зрителей от необходимости проходить двухнедельный карантин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

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