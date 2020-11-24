Губернатор Токио заявила о сценарии полной заполненности объектов на ОИ

Ранее генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто объявил, что власти Японии планируют освободить прибывших на Олимпиаду из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой спортсменов и зрителей от необходимости проходить двухнедельный карантин.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.