Обращение белорусских атлетов к общественности: Спорт всегда был и остается вне политики

В церемонии приняли участие олимпийские чемпионы Александр Майсейков (Барселона, 1992 год), Янина Провалинская-Корольчик (Сидней, 2000 год), Алексей Абалмасов (Пекин, 2008 год), Екатерина Карстен (Атланта, 1996 год и Сидней, 2000 год), Сергей Булыгин (Сараево, 1984 год).

В обращении белорусские спортсмены призывают отечественную и международную общественность услышать их и вспомнить, что спорт всегда был и остается вне политики.

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«Наш долг — не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями наших болельщиков! На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага. Мы не хотим менять государственную символику, лишаться чести выступать под флагом родной страны и не иметь возможности подниматься на пьедестал под звуки белорусского гимна! Нам есть чем гордиться! Без преувеличения Беларусь живет спортом. Наша страна имеет богатую историю участия в Олимпийских играх: чемпионами и призерами главных стартов четырехлетия в разные годы стали более 190 спортсменов, а наши паралимпийцы завоевали свыше 100 наград. Помимо спорта высших достижений поддерживается и развивается массовый и детско-юношеский спорт. Более 2 млн белорусов занимаются физической культурой и спортом. Для них функционирует более 23 тыс. спортивных объектов, которые становятся площадками крупных национальных и международных соревнований», — говорится в документе.

Авторы обращения отмечают, что все это не было бы возможным без колоссальной поддержки со стороны белорусского государства, деятельности НОК Беларуси и национальных федераций. «Чтобы сохранить все это, сегодня мы вынуждены громко заявить о себе с надеждой быть услышанными, призываем положить конец посягательствам на белорусский спорт извне. Открытые обращения участников некоторых незаконных, псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение. Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Мы считаем недопустимым умышленное разжигание вражды и конфликтов различными манипулятивными способами подачи информации и искажением фактов, которые активно эксплуатируются подобными структурами и направлены на раскол спортивного сообщества Беларуси, деление спортсменов на “своих” и “чужих”. Мы считаем неприемлемыми и требуем прекратить настоятельные призывы к публичному выражению политических взглядов, а также ультимативные предложения присоединиться к определенному политическому мнению», — подчеркивается в обращении известных белорусских атлетов.

Также они осуждают попытки оказывать давление на спортсменов, их семьи, детей в виде откровенных оскорблений и угроз, в частности, в интернет-пространстве и средствах массовой информации, в случае отказа спортсменов выражать навязываемое им мнение или нежелания высказывать свою политическую позицию. «Мы хотим жить в мире и согласии. Мы не хотим разрушить созданное годами, потерять нашу страну и будущие спортивные победы! Мы хотим защитить нашу мечту — стать участником, призером и чемпионом Олимпийских игр! Для нас — это вся наша жизнь! Мы все не можем оставаться равнодушными к судьбе своей страны. Давайте вспомним об объединяющей силе спорта!», — резюмируется в обращении.