Кабмин РФ перераспределил более 541 млн рублей на модернизацию спортивной инфраструктуры

«Финансирование получат пять регионов: Татарстан, Кемеровская, Тульская, Новосибирская и Саратовская области. В частности, на эти деньги в Нижнекамске закончат строительство крытого футбольного стадиона, в городе Белово (Кемеровская область) возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, в Туле реконструируют велотрек, в Новосибирске построят ледовую арену, а в Саратовской области — бассейн», — говорится в пояснительной записке к документу.