Кабмин РФ перераспределил более 541 млн рублей на модернизацию спортивной инфраструктуры
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/.
«Финансирование получат пять регионов: Татарстан, Кемеровская, Тульская, Новосибирская и Саратовская области. В частности, на эти деньги в Нижнекамске закончат строительство крытого футбольного стадиона, в городе Белово (Кемеровская область) возведут
Отмечается, что субсидии будут перераспределены в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».