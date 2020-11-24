Масейков: Спортсмены своим обращением хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в
В числе первых письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба — гребля на байдарках и каноэ), Янина
«Наши выдающиеся спортсмены прошлых лет, а также будущие олимпионики в своем письменном обращении хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране, чтобы атлеты, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм, тренировались в спокойной и мирной обстановке, чтобы их не преследовали в интернете за их взгляды, позицию и мнения», — сказал олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Александр Масейков.
Он также отметил развитую спортивную инфраструктуру в стране.
«В Беларуси более 2 млн человек занимаются спортом, в стране для занятий используется более 23 тыс. спортивных объектов, на которых проводятся в том числе международные старты. Мы должны все это сохранить и приумножить», — отметил он.
По мнению Александра Масейкова, один из главных посылов обращения — возможность для спортсменов выступать под своим флагом и гимном. «За свою карьеру спортсмена пришлось принимать участие в Играх, когда приходилось выходить под олимпийским флагом и выступать в составе объединенной команды, как это случилось в Барселоне в 1992 году после развала СССР. Поверьте, ничего веселого в этом нет. Считаю, каждый спортсмен имеет право выступать под своим флагом и слышать гимн родной страны», — сказал Александр Масейков.
Олимпийский чемпион по биатлону зимних Игр в Сараево Сергей Булыгин подчеркнул, что спорт всегда должен оставаться вне политики. «В момент, когда Хуан Антонио Самаранч возглавил МОК, он часто повторял одну фразу: спорт вне политики. Я бы хотел, чтобы этих принципов придерживалось и далее новое поколение атлетов. Вспоминая свою карьеру, отмечу, что мы всегда думали только о том, как лучше подготовиться к соревнованиям, и не интересовались политикой. Занимались своим делом», — рассказал Сергей Булыгин.
«Если молодой человек выбрал спортивную карьеру, то все его время занимает подготовка к стартам. Отдаешь все силы достижению результата. Мне довелось выступать и за команду Советского Союза совсем молодой, затем защищать честь независимой Беларуси, и всегда была дружелюбная атмосфера в командах, каждый занимался своим делом», — поделилась воспоминаниями первая олимпийская чемпионка независимой Беларуси Екатерина Карстен.
Победительница Игр в Сиднее-2000 в толкании ядра Янина
Обращение также поддержали представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания. Планируется, что письмо в ближайшее время подпишут представители многих национальных команд по видам спорта.
Как напомнили в
Оставить свою подпись под обращением белорусские спортсмены могут в том числе и в