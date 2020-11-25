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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК инициировал рассмотрение мер и санкций в отношении НОК Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) инициировал процедуру рассмотрения соответствующих мер и санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии,

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Источник: РИА "Новости"

Исполком МОК 7 октября усилил расследование по соблюдению Олимпийской хартии НОК Белоруссии. Позднее МОК выразил серьезную озабоченность по поводу общей ситуации в белорусском спортивном сообществе.

Ранее белорусские спортсмены обращались в МОК с просьбой расследовать притеснение спортсменов республики по политическим мотивам и просили приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации. В октябре глава МОК Томас Бах сообщал, что МОК получил письма от спортсменов с жалобами на возможное вмешательство со стороны НОК Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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