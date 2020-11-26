Казахстанка может получить серебряную медаль Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет сообщил, что румынские спортсмены, в числе которых серебряная призерка Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике Роксана Кокош, потеряют свои награды. Перепроверка их допинг-проб, сданных 8 лет назад сразу после Олимпиады, в 2020 года показала положительный результат на несколько стероидов, передает zakon.kz.

Роксана Кокош в Лондоне-2012 стала второй в весовой категории до 69 кг. Вслед за ней на 3 и 4 местах тогда расположились 2 белорусские спортсменки, чьи допинг-пробы после перепроверки в 2016 году показали положительный результат.