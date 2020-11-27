Межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон о борьбе с допингом в спорте

«Цель представляемого модельного закона — установление правовой основы деятельности по противодействию применению допинга в спорте и обеспечению содействия деятельности национальных антидопинговых организаций государств — членов СНГ в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового агентства», — пояснила на заседании член постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина.

По ее словам, в законе установлены «основные принципы деятельности по противодействию применению допинга в спорте», в том числе «уважение государственного суверенитета, приоритет защиты прав человека и гражданина, запрет любых форм дискриминации с соблюдением международных обязательств» в сфере спорта.

Документом определены методы борьбы с использованием допинговых препаратов, полномочия национальных антидопинговых организаций, составы правонарушений и юридическая ответственность в области борьбы с применением допинга в спорте.