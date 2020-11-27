Определены победители конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца»

Победителей и призеров определяло жюри, в состав которого вошли представители НОК, Паралимпийского комитета, Минобразования, Белорусской государственной академии искусств, известные спортсмены Антон Кушнир, Дмитрий Довгаленок, Наталья Цилинская, Юрий Голуб, Василиса Марзалюк, Татьяна Ледовская.

В номинации «Огонь дружбы» (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11−17 лет) лучшими стали Арам Виноградов и Иван Иванович (Могилев, «Олимпийцы»), Мария Волкова (Дрогичин, «Огонь дружбы») и Максим Диковецкий (Пинск, «Всегда вперед»).

В номинации «Огонь вдохновения» (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12−16 лет) были отмечены Екатерина Ковалец (Лунинец, «К мечте…»), Андрей Казьянин (Лепель, «Олимпийский огонь объединяет континенты») и Ксения Ивуть, (Ивьевский р-н, «Лесик — главный символ II Европейских игр»).

В номинации «Огонь единства» (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12−16 лет) не было равных Анастасии Лойко (Дрогичинский р-н, «Огонь единства»), Дарье Грищенко (Петриковский р-н, «Белорусы! Мы вами гордимся!») и Софии Тазиевой (Минск, «Время ярких побед»).

В номинации «Огонь надежды» (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12−16 лет) лучшими стали Никита Андруконис (аг. Гирки, Гродненская обл., «На пути к Пекину»), Анна Сапего, (Орша, «Лесик, спорт и я»), Алеся Легенькая (Гомельская область, аг. Улуковье, «Наше будущее в наших руках»).

Члены жюри признались, что сделать выбор в пользу определенных работ было очень сложно. «Когда ребенок выражает свои чувства и эмоции в рисунке или другом виде искусства — это дорогого стоит. Работы, которые были представлены в финале конкурса, не могут оставить равнодушным никого. Сложно было выбрать самых лучших из такого количества хороших работ, но состав жюри старался быть объективным», — сказала восьмикратная чемпионка мира по велоспорту, многодетная мама Наталья Цилинская.

Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Антон Кушнир, у которого четверо детей, всегда с особым чувством относился к детским рисункам. «У меня дочка рисует, всегда показывает мне свои произведения. На конкурсе были предоставлены самые разные работы, и каждый ребенок достоин похвалы и поощрения за свое старание», — отметил Антон Кушнир.

В 2020 году конкурс проводился совместно с Министерством образования в два этапа. На первый (отборочный) этап все участники представили свои работы в управления образования соответствующей области и комитет по образованию Минска. В регионах были определены по три лучшие работы в четырех номинациях, которые и были направлены в НОК для участия в финальном этапе.

Всего в республиканском конкурсе приняли участие более 1000 работ, а в решающий этап были отобраны 72 рисунка.