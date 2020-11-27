Минспорт предлагает создать программу сотрудничества со странами Африки

По его словам, спортивное сотрудничество между Россией и Африкой носит адресный характер. «В этих целых предлагаем приступить к разработке конкретной программы перспективного сотрудничества в области физической культуры и спорта. Такая программа могла бы состоять из отдельных тематических блоков, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей каждого государства. Для этого предлагаем заинтересованным странам совместно со спортивными федерациями направить свои предложения относительно развития сотрудничества с Российской Федерацией», — сказал министр.
Он также подчеркнул важность создания механизма для диалога в рамках форума «Россия-Африка». «Считаю необходимым инициировать создание отдельного диалогового механизма в рамках форума “Россия-Африка” и наполнить его конкретным содержанием по ключевым вопросам спортивной повестки уже в самое ближайшее время», — отметил Матыцин.