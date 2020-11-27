Россия стала председателем Совета по физической культуре и спорту СНГ

Заседание Совета по физической культуре и спорту СНГ состоялось 26 ноября в режиме видеоконференции. В заседании приняли участие представители исполнительного комитета СНГ и спортивных ведомств государств-участников СНГ. От российской стороны в заседании приняла участие заместитель министра спорта РФ Ксения Машкова.

Машкова в своем докладе отметила, что Российская Федерация уделяет приоритетное значение развитию спортивного сотрудничества на пространстве СНГ.

По итогам заседания совета участники приняли решение о проведении первых Игр стран СНГ с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани. Кроме этого, члены совета избрали Машкову своим председателем на следующий год.