СМИ: Иностранцам для въезда в Японию перед ОИ потребуется специальное приложение

Отмечается, что японские власти также не планируют делать предварительную вакцинацию обязательным условием для совершения поездки. Кроме того, организаторы хотят создать атмосферу свободы перемещений, как в случае проведения Игр в обычных условиях. В частности, приехавших из-за рубежа туристов не будут ограничивать в использовании общественного транспорта и посещении заведений общепита.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Детальные требования к приложению должен утвердить Международный олимпийский комитет. В него необходимо будет загрузить паспортные данные, номер билета, фотографию и сертификат о сданном тесте на коронавирус с отрицательным результатом. Это позволит болельщикам избежать пребывания в карантине в течение двух недель, что на данный момент является условием въезда в Японию.

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Во время пребывания в стране иностранцам также будет рекомендовано установить другое приложение, которое в настоящее время используется для отслеживания контактов с заразившимися коронавирусом. Оно работает следующим образом: при включенном передатчике Bluetooth смартфон пользователя зафиксирует во внутренней памяти устройства других ее пользователей, если они находились на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут и более. В случае обнаружения коронавируса или каких-либо симптомов заражения человек должен будет самостоятельно внести эту информацию в приложение, а другие, кто был с ним в контакте, получат соответствующее уведомление.

Болельщики также должны будут сканировать QR-коды в отелях и ресторанах, чтобы сохранить историю посещений и вносить в приложение на регулярной основе информацию о самочувствии и температуре. Данные о посещениях тех или иных мест остаются в приложении каждого человека по его желанию. Правительство Японии не сможет отслеживать информацию о местоположении с помощью глобальной системы позиционирования (GPS). При выезде из Японии иностранцев уведомят о необходимости какое-то время не удалять приложение на случай возможного обнаружения заражения коронавирусом уже после возвращения в страну проживания.

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Игры и пандемия

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр («Токио-2020») сохранено. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.

Как отмечает агентство Киодо, организаторы летних Игр в Токио намерены потратить порядка 100 млрд иен ($960 млн) на меры против коронавируса. Расходы будут включать в себя закупку дополнительного медицинского оборудования, организацию системы тестирования. Как ожидается, большую часть этой суммы должно выделить правительство Японии. Также сообщается, что организаторы Олимпиады планируют проводить тестирование всех атлетов раз в 96−120 часов (4−5 дней).