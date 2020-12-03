Организаторы Игр в Токио намерены запретить спортсменам контактировать вне соревнований

Спортсмены во время Игр должны будут соблюдать кодекс поведения, за нарушения которого будут вводиться санкции. Атлетам, в частности, будут запрещены любые физические контакты во внесореновательный период, они должны будут проходить регулярное тестирование на коронавирус, носить маски, когда не находятся на соревнованиях или тренировках.