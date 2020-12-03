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15:37 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Игр в Токио намерены запретить спортсменам контактировать вне соревнований

ТАСС, 3 декабря. Оргкомитет Игр в Токио подготовил промежуточный отчет о мерах противодействия коронавирусу, которые будут приняты во время соревнований в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

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Спортсмены во время Игр должны будут соблюдать кодекс поведения, за нарушения которого будут вводиться санкции. Атлетам, в частности, будут запрещены любые физические контакты во внесореновательный период, они должны будут проходить регулярное тестирование на коронавирус, носить маски, когда не находятся на соревнованиях или тренировках.

По завершении выступлений спортсмены должны будут покинуть страну во избежание возможного заражения. Им будет запрещено оставаться в Токио и следить за Играми в качестве зрителей.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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