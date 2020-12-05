Трамп подписал «акт Родченкова»

«Акт Родченкова» 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора, — отмечается в тексте.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как говорится в заявлении самого Трампа, статья 6 этого документа требует, чтобы «определенные ведомства, включая министерство юстиции, делились информацией с Антидопинговым агентством США касательно любого расследования потенциального нарушения статьи 3 [о допинговом сговоре] этого акта». «Я понимаю, что статья 6 предусматривает исключение из требования о раскрытии информации, которая может повлиять на целостность уголовного расследования, но исключение не должно касаться всей информации, — указывается в тексте. — Моя администрация будет рассматривать статью 6 в контексте конституционных полномочий президента, связанных с контролем за распространением информации, раскрытие которой может негативно отразиться на национальной безопасности».

«Акт Родченкова», названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.