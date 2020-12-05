Трамп подписал «акт Родченкова»

«Акт Родченкова» 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора, — отмечается в тексте.
Как говорится в заявлении самого Трампа, статья 6 этого документа требует, чтобы «определенные ведомства, включая министерство юстиции, делились информацией с Антидопинговым агентством США касательно любого расследования потенциального нарушения статьи 3 [о допинговом сговоре] этого акта». «Я понимаю, что статья 6 предусматривает исключение из требования о раскрытии информации, которая может повлиять на целостность уголовного расследования, но исключение не должно касаться всей информации, — указывается в тексте. — Моя администрация будет рассматривать статью 6 в контексте конституционных полномочий президента, связанных с контролем за распространением информации, раскрытие которой может негативно отразиться на национальной безопасности».
«Акт Родченкова», названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.
Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении «акта Родченкова» американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. «Мы все это уже знаем и видели много раз. Это крайне опасная тенденция, она ведет к разрушению международного спортивного движения», — подчеркнула дипломат.