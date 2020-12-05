Матыцин раскритиковал «закон Родченкова»

Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна» отметил, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу, о чем говорит все спортивное сообщество, в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA).