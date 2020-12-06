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09:09 (мск), источник: ТАСС

НОК США считает, что «акт Родченкова» поможет искоренить жульничество в спорте

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет США считает, что так называемый акт Родченкова, предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием, поможет искоренить жульничество в международном спорте. Соответствующее мнение изложено в заявлении главы НОК США Сары Хиршланд, которое она опубликовала в субботу в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Этот акт в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом.

ТВЦ

«Принятие “акта Родченкова” является наглядным примером продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте, — написала она. — Наличие честной и эффективной международной антидопинговой программы жизненно необходимо для соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции». «Мы поддерживаем Конгресс США в его стремлении искоренить несправедливость, а также выражаем приверженность продолжающемуся развитию международных инструментов и инициатив, необходимых для того, чтобы искоренить мошенничество, вычислить нарушителей и помочь в деле поддержания целостности мирового спорта», — заявила Хиршланд.

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«Акт Родченкова», названный именем главного информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.

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Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данный документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении «акта Родченкова» американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.

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