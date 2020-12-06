НОК США считает, что «акт Родченкова» поможет искоренить жульничество в спорте

Этот акт в пятницу был подписан президентом США Дональдом Трампом.
«Принятие “акта Родченкова” является наглядным примером продолжающейся борьбы с жульничеством в мировом спорте, — написала она. — Наличие честной и эффективной международной антидопинговой программы жизненно необходимо для соблюдения прав чистых спортсменов и сохранения конкуренции». «Мы поддерживаем Конгресс США в его стремлении искоренить несправедливость, а также выражаем приверженность продолжающемуся развитию международных инструментов и инициатив, необходимых для того, чтобы искоренить мошенничество, вычислить нарушителей и помочь в деле поддержания целостности мирового спорта», — заявила Хиршланд.
«Акт Родченкова», названный именем главного информатора WADA Григория Родченкова в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами WADA, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.
Как заявила 19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данный документ станет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее словам, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении «акта Родченкова» американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.