Открытое обращение к общественности подписали более 3 тыс. спортсменов

Среди них известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, тренеры Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Андрей и Александр Богданович (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Екатерина Карстен (гребля академическая), Антон Кушнир (фристайл), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Спартак Миронович (гандбол), Александр Медведь (борьба вольная), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика, толкание ядра), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Арина Соболенко (теннис), Валерий Шарий (тяжелая атлетика) и многие другие.