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16:01 (мск), источник: ТАСС

Стартовал прием заявок от кандидатов в волонтеры Специальной Олимпиады в Казани

ТАСС, 7 декабря. Открыта заявочная кампания для кандидатов в волонтеры зимней Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: Reuters

Поиск волонтеров продлится до мая 2021 года. Жители Казани могут стать волонтерами Игр с 14 лет, жители регионов России и иностранные граждане — с 18. От кандидатов потребуются знание английского языка и готовность участия в Играх в течение всего периода их проведения.

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«Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады — одно из самых значимых международных спортивных мероприятий, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. — Отрадно, что в 2022 году они пройдут в России, в одном из самых спортивных городов нашей страны — Казани. Проведение Игр будет способствовать социализации людей с особенностями интеллекта через занятия спортом, привлечению внимания общества к этой теме, созданию равных возможностей для всех без исключения россиян».

«Волонтеры всегда играют важную роль в проведении любого спортивного мероприятия, и я приглашаю всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к команде волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады», — добавил глава Минспорта.

Соревнования пройдут в Казани 22—28 января 2022 года. Специальные Олимпийские игры проводятся с 1968 года, к участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет между странами, Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды.

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