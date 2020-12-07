Стартовал прием заявок от кандидатов в волонтеры Специальной Олимпиады в Казани

Поиск волонтеров продлится до мая 2021 года. Жители Казани могут стать волонтерами Игр с 14 лет, жители регионов России и иностранные граждане — с 18. От кандидатов потребуются знание английского языка и готовность участия в Играх в течение всего периода их проведения.

«Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады — одно из самых значимых международных спортивных мероприятий, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. — Отрадно, что в 2022 году они пройдут в России, в одном из самых спортивных городов нашей страны — Казани. Проведение Игр будет способствовать социализации людей с особенностями интеллекта через занятия спортом, привлечению внимания общества к этой теме, созданию равных возможностей для всех без исключения россиян».

«Волонтеры всегда играют важную роль в проведении любого спортивного мероприятия, и я приглашаю всех активных и неравнодушных граждан присоединиться к команде волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады», — добавил глава Минспорта.