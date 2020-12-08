Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (Томас Бах, глава МОК. — Прим. БЕЛТА) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях… Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!» — сказал Александр Лукашенко.