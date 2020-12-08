Москва стала лидером среди регионов в цифровой трансформации сферы физкультуры и спорта

ТАСС, 8 декабря. Москва и Московская область показали наивысший индекс цифровой трансформации в развитии физической культуры и спорта среди 85 регионов России в 2020 году. Об этом говорится в материалах, предоставленных пресс-службой Министерства спорта РФ.

При подсчете рассматривались 43 показателя, сгруппированных в шесть компонентов индекса: кадры для цифровой трансформации физической культуры и спорта, информационная инфраструктура и аппаратное обеспечение, цифровые единые реестры, автоматизация базовых процессов, цифровые сервисы для граждан, а также управление данными и аналитика. Итоговый индекс определялся как набранный регионом процент от максимально возможного количества баллов.

Общий индекс цифровой трансформации Москвы составил 52,8%, Московской области — 44,4%. Далее расположились Самарская область (38,2%), Новосибирская область (37,5), Брянская область (36,8), Республика Татарстан (33,3), Пермский край (30,6), Ярославская область (29,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (29,2), Челябинская область, Красноярский край и Краснодарский край (все — по 26,4). Все перечисленные регионы входят в число передовых в цифровой трансформации физкультуры и спорта.

В список регионов с отставанием вошел 21 субъект; Волгоградская область, Амурская область (обе — по 2,8%), Республика Тыва (2,1) и Чукотский автономный округ показали наименьший индекс. Ставропольский край, Чеченская республика, Владимирская область и Еврейская автономная область данные не предоставили.

По числу подготовленных кадров лидером оказалась Ульяновская область (47,4), также в первую тройку попали Белгородская область (42,1) и Республика Карелия (36,8), Москва и Московская область не вошли в список 20 лучших регионов по этому показателю. Регионами-лидерами по информационной инфраструктуре и аппаратному обеспечению стали Свердловская (84,2), Воронежская (78,9), Липецкая, Московская и Мурманская области (все — 73,7), Москва заняла 35-е место (31,6). При подсчете остальных индексов первыми оказалась Москва или Московская область.