НОК: Позицию МОК оцениваем как предвзятую и ангажированную

НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению.

Читайте также МОК временно отстранил руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии от Игр

«Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики. Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК», — подчеркнули в организации.

Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства. В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх.

«Мы всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению. В свою очередь мы призываем руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте», — отметили в организации.