Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
18:13 (мск), источник: ТАСС

Дорогу молодым! Почему брейкинг и скейтбординг на Играх-2024 выгодны России

Ранее Международный олимпийский комитет утвердил программу летних Игр в Париже.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу Игр-2024 в Париже, теперь официально на Олимпиаде впервые выступят брейк-дансеры, а скалолазы разыграют вдвое больше наград, чем в Японии в 2021 году. Изменения в программе отразятся на медальных перспективах сборной России.

Скалолазание дебютирует уже на Играх в Токио, награды будут разыгрываться в многоборье — дисциплине, включающей в себя лазанье на трудность, скорость и боулдеринг. Скалолазы-скоростники традиционно слабее в лазанье на трудность и боулдеринге, та же ситуация и со специалистами в лазанье на трудность — рекордов в скорости от них не ждут, слишком разные трассы и стратегия их прохождения. Таким образом, первые олимпийские медали в скалолазании выиграют те, кто примерно на одном уровне справятся со всеми тремя дисциплинами, универсалы-середняки.

Подготовка российских скалолазов к олимпийским вершинам начиналась непросто, в стране не было подходящей для многоборья базы. Сейчас такой тренировочный объект появился в Воронеже, в том числе и благодаря этому на Играх в Токио россияне выступят втроем, почти максимально возможной заявкой. У девушек соревноваться будут «скоростница» Юлия Каплина и 20-летняя Виктория Мешкова, которая специализируется в лазанье на трудность и боулдеринге. У мужчин выступит Алексей Рубцов. На медали ближайших Игр скалолазы надеются, но гарантировать что-то сложно, слишком непредсказуем формат многоборья.

Отделение «скорости» на Играх-2024 — отличная новость для России, в мире эта дисциплина считается российской. На счету Каплиной 10 мировых рекордов в «вертикальном беге», в том числе и действующий. А совсем молодая Мешкова к Играм в Париже сможет сосредоточиться на профильном лазанье на трудность, не тратя силы еще и на «скорость». Шансы на медали растут.

«В “скорости” у нас хорошие результаты, есть и тренеры, и методики подготовки, получше материальная база, существует конкуренция в сборной. С точки зрения перспектив — новость отличная, — отметил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. — Будет ли скалолазание на Играх-2028? Насколько я знаю, Лос-Анджелес очень заинтересован в том, чтобы продлить историю со скалолазанием. В Америке это очень популярно, да и на медали они будут претендовать».

«Наша глобальная задача — попасть в постоянную программу Олимпиад, но это будет понятно только после того, как пройдут хотя бы одни Игры. Увидим, каким будет спрос на трансляцию, монетизацию процесса. Пока мы вынуждены конкурировать с другими видами спорта, ведь войти в постоянную программу можно только в случае исключения оттуда какого-то другого вида», — добавил Бычков.

Молодое поколение скейтбординга

Скейтбординг тоже впервые вдохнет олимпийский воздух в 2021 году. Медальная программа Игр в Токио и Париже отличаться не будет — четыре комплекта наград, в дисциплинах «стрит» и «парк» для мужчин и женщин. Но вот для российских скейтбордистов эти четыре года могут изменить многое.

Отбор Игр-2020 буквально поломал коронавирус, отменили ряд соревнований, без которых не набрать очков для олимпийского рейтинга. Если бы отбор завершился прямо сейчас, то от России на Олимпиаду отправились бы Алишер Садыков и Лилия Суханькова в дисциплине «парк». Пока отбор продолжается, российские позиции в рейтинге могут как укрепиться, так и пошатнуться. В дисциплине «стрит» вплотную к заветной двадцатке подошли Ксения Маричева, Константин Кабанов, Егор Кальдиков и Егор Голубев. После возобновления отборочных соревнований у ребят есть шанс поправить свою позицию в рейтинге и получить лицензию.

«Мы очень рады, что скейтбординг включили в программу Игр-2024 года. Для нас это не стало неожиданностью, наш вид спорта развивается очень интенсивно, а политика МОК направлена на омоложение аудитории. Уверен, что и в Лос-Анджелесе наш вид спорта будет представлен, ведь этот город является просто Меккой скейтбординга», — отметил исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков.

«Надеемся, что в 2024 году российских представителей на Играх будет не двое, а гораздо больше, причем не только в “парке”, но и в “стрите”. Наша основная надежда — Саша Гусев, самый молодой чемпион России. Сейчас мы активно работаем со спортивным резервом, наш вид, как и художественная гимнастика, фигурное катание, больше ориентирован на молодых спортсменов, — отметил собеседник ТАСС. — По большому счету люди заканчивают карьеру в 25−26 лет, и мы надеемся, что наши более взрослые спортсмены будут передавать свой опыт молодым коллегам, а к Парижу и Лос-Анджелесу у нас подрастет новое поколение».

Главной проблемой скейтбординга в России стало отсутствие тренировочных объектов достойного уровня. Из-за этого сборной приходится довольно часто выезжать на сборы за рубеж, что стало практически невозможно во время пандемии. Этим летом в Казани открылся открытый парк «Урам», который и спортсмены, и руководство федерации оценили как лучший в стране и пригодный для летней подготовки спортсменов. Но скейтерам жизненно необходима всесезонная база подготовки, которая позволит круглый год тренироваться в России.

«Крытый скейт-парк хорошего уровня — это наш больной вопрос, — признался Стрюцков. — Желательно, чтобы он находился в Москве или Казани, это большие города с хорошей транспортной доступностью. Решаем этот вопрос и приложим все усилия, чтобы на следующий олимпийский цикл такой объект у нас появился».

Танцевальные амбиции

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года впервые заговорил о включении брейкинга в программу соревнований еще в феврале 2019 года. Уже тогда эту новость с радостью встретили в России, ведь первым олимпийским чемпионом в брейкинге осенью 2018 года стал россиянин — Сергей Чернышев победил на юношеских Олимпийских играх.

На Олимпиаде в 2024 году у российских спортсменов есть все шансы побороться за медали и даже повторить успех Чернышева, несмотря на сильную конкуренцию. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители этого вида также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля — американцы.

«Наша федерация занимается брейкингом с 2017 года, когда он стал официальной спортивной дисциплиной в нашей стране. За это время мы выстроили календарь, провели всероссийские и уже традиционные международные соревнования. В этом году из-за пандемии международный турнир в России пришлось отменить, к сожалению, — рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков. — Брейкинг — очень перспективное направление, которое развивается в 50 регионах страны. На последнем чемпионате и первенстве страны у нас участвовали порядка 850 человек, а фестиваль в Москве собрал уже 1 200 участников».

На данный момент ни Международная федерация танцевального спорта, ни МОК не предоставили четких критериев отбора на Игры-2024. Международная федерация пока что проводит консультации со спортсменами и ведущими специалистами в этой области, совещания с крупными организаторами соревнований. Планируется проведение официальных стартов — чемпионатов мира и Европы.

«У нас хорошие медальные перспективы, лидеры сборной и победители международных турниров — Наталья Киличихина и Иван Осокин, — отметил Пермяков. — Кроме того, в сборной большая скамейка запасных, конкуренция будет высокой. Россияне входят в десятку лучших, причем в разных возрастах — как совсем молодые, так и взрослые танцоры. Следующий чемпионат мира запланирован в Китае, мы надеемся побороться там за медали».

Что касается баз, то у брейк-дансеров все в порядке — в 2020 году прошло четыре централизованных тренировочных мероприятия, прямо сейчас команда находится на сборе в Кисловодске. Ребята готовятся на федеральных базах — «Юг Спорт», «Новогорск», базе в Кисловодске. «Условия прекрасные, ребята всем довольны. Привлекаем к таким тренировочным мероприятиям и российских, и иностранных специалистов высокого класса», — добавил Пермяков.

Что потеряли

Помимо приветствия новых участников олимпийской семьи, несколько дисциплин исполком все же попросил на выход. Такая участь постигла карате — единоборство будет представлено на Играх в Токио, а вот в Париже уже нет. Это не самая медалеемкая дисциплина для россиян — пока никто из сборной не отобрался на ОИ-2020 по рейтингу, остается шанс выиграть лицензию на квалификационном турнире летом 2021 года.

Как сокращение олимпийской программы в тяжелой атлетике на Играх-2024 отразится на медальных перспективах российских спортсменов, пока нельзя предсказать. В Японии будет разыграно 10 комплектов наград, а во Франции — шесть, окончательный список весовых категорий должна определить Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в четвертом квартале 2021 года. МОК пока не может гарантировать даже включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024, в случае ухудшения ситуации с допингом данный вид спорта вообще может быть исключен из программы соревнований.

В связи с большим количеством прошлых допинговых нарушений россияне на Играх в Токио могут заявить только двух спортсменов (один мужчина и одна женщина). В Париже-2024 число российских тяжелоатлетов может быть увеличено до шести, как и во всех остальных командах. Если к лету 2024 года в России появятся несколько штангистов мирового уровня, то вклад отечественных тяжелоатлетов в медальную копилку олимпийской команды может быть куда более весом по сравнению с ожиданиями от «Токио-2020».

Из менее заметных изменений — у мужчин заберут одну весовую категорию в боксе, а вот женщинам еще одну категорию добавят. Но пока не ясно, что это будут за категории. В парусном спорте появятся три новых смешанных соревнования, два дополнительных комплекта наград разыграют в гребном слаломе, появятся соревнования смешанных команд в ските.

Решение МОК отказаться от включения в олимпийскую программу спортивной ходьбы на 50 км не стало неожиданным для мирового легкоатлетического сообщества. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приложила немало усилий установить гендерное равенство и в этой легкоатлетической дисциплине, включив женскую ходьбу на 50 км в программу чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Однако эксперимент не увенчался успехом, и со следующего мирового первенства, которое пройдет в американском Юджине в июле 2022 года, мужчины и женщины будут соревноваться на дистанции 35 км, а 50-километровка навсегда останется в прошлом.

Исключение ходьбы на 50 км из олимпийской программы 2024 года лишает российскую команду одной-двух потенциальных наград. Но на них мы могли теоретически рассчитывать только в том случае, если в Париже разрешат выступить мордовским ходокам, которые уже не один год лишены права на международные старты.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Шесть больших российских хоккейных талантов, которых мы теряем
«Уход команд с поля — цирк». СМИ — о расистском скандале в ЛЧ
Bellator подписал контракт со звездой UFC
«Зенит» накажет легионера за жалобу
«Надо бы выгнать Россию». Странный скандал на ЧЕ по гандболу
Румынские арбитры заявили, что тренер назвал их цыганами
Болельщики требуют лишить россиянина места в «Формуле-1»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь