Дорогу молодым! Почему брейкинг и скейтбординг на Играх-2024 выгодны России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу Игр-2024 в Париже, теперь официально на Олимпиаде впервые выступят брейк-дансеры, а скалолазы разыграют вдвое больше наград, чем в Японии в 2021 году. Изменения в программе отразятся на медальных перспективах сборной России.

Скалолазание дебютирует уже на Играх в Токио, награды будут разыгрываться в многоборье — дисциплине, включающей в себя лазанье на трудность, скорость и боулдеринг. Скалолазы-скоростники традиционно слабее в лазанье на трудность и боулдеринге, та же ситуация и со специалистами в лазанье на трудность — рекордов в скорости от них не ждут, слишком разные трассы и стратегия их прохождения. Таким образом, первые олимпийские медали в скалолазании выиграют те, кто примерно на одном уровне справятся со всеми тремя дисциплинами, универсалы-середняки.

Подготовка российских скалолазов к олимпийским вершинам начиналась непросто, в стране не было подходящей для многоборья базы. Сейчас такой тренировочный объект появился в Воронеже, в том числе и благодаря этому на Играх в Токио россияне выступят втроем, почти максимально возможной заявкой. У девушек соревноваться будут «скоростница» Юлия Каплина и 20-летняя Виктория Мешкова, которая специализируется в лазанье на трудность и боулдеринге. У мужчин выступит Алексей Рубцов. На медали ближайших Игр скалолазы надеются, но гарантировать что-то сложно, слишком непредсказуем формат многоборья.

Отделение «скорости» на Играх-2024 — отличная новость для России, в мире эта дисциплина считается российской. На счету Каплиной 10 мировых рекордов в «вертикальном беге», в том числе и действующий. А совсем молодая Мешкова к Играм в Париже сможет сосредоточиться на профильном лазанье на трудность, не тратя силы еще и на «скорость». Шансы на медали растут.

«В “скорости” у нас хорошие результаты, есть и тренеры, и методики подготовки, получше материальная база, существует конкуренция в сборной. С точки зрения перспектив — новость отличная, — отметил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. — Будет ли скалолазание на Играх-2028? Насколько я знаю, Лос-Анджелес очень заинтересован в том, чтобы продлить историю со скалолазанием. В Америке это очень популярно, да и на медали они будут претендовать».

«Наша глобальная задача — попасть в постоянную программу Олимпиад, но это будет понятно только после того, как пройдут хотя бы одни Игры. Увидим, каким будет спрос на трансляцию, монетизацию процесса. Пока мы вынуждены конкурировать с другими видами спорта, ведь войти в постоянную программу можно только в случае исключения оттуда какого-то другого вида», — добавил Бычков.

Молодое поколение скейтбординга

Скейтбординг тоже впервые вдохнет олимпийский воздух в 2021 году. Медальная программа Игр в Токио и Париже отличаться не будет — четыре комплекта наград, в дисциплинах «стрит» и «парк» для мужчин и женщин. Но вот для российских скейтбордистов эти четыре года могут изменить многое.

Отбор Игр-2020 буквально поломал коронавирус, отменили ряд соревнований, без которых не набрать очков для олимпийского рейтинга. Если бы отбор завершился прямо сейчас, то от России на Олимпиаду отправились бы Алишер Садыков и Лилия Суханькова в дисциплине «парк». Пока отбор продолжается, российские позиции в рейтинге могут как укрепиться, так и пошатнуться. В дисциплине «стрит» вплотную к заветной двадцатке подошли Ксения Маричева, Константин Кабанов, Егор Кальдиков и Егор Голубев. После возобновления отборочных соревнований у ребят есть шанс поправить свою позицию в рейтинге и получить лицензию.

«Мы очень рады, что скейтбординг включили в программу Игр-2024 года. Для нас это не стало неожиданностью, наш вид спорта развивается очень интенсивно, а политика МОК направлена на омоложение аудитории. Уверен, что и в Лос-Анджелесе наш вид спорта будет представлен, ведь этот город является просто Меккой скейтбординга», — отметил исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков.

«Надеемся, что в 2024 году российских представителей на Играх будет не двое, а гораздо больше, причем не только в “парке”, но и в “стрите”. Наша основная надежда — Саша Гусев, самый молодой чемпион России. Сейчас мы активно работаем со спортивным резервом, наш вид, как и художественная гимнастика, фигурное катание, больше ориентирован на молодых спортсменов, — отметил собеседник ТАСС. — По большому счету люди заканчивают карьеру в 25−26 лет, и мы надеемся, что наши более взрослые спортсмены будут передавать свой опыт молодым коллегам, а к Парижу и Лос-Анджелесу у нас подрастет новое поколение».

Главной проблемой скейтбординга в России стало отсутствие тренировочных объектов достойного уровня. Из-за этого сборной приходится довольно часто выезжать на сборы за рубеж, что стало практически невозможно во время пандемии. Этим летом в Казани открылся открытый парк «Урам», который и спортсмены, и руководство федерации оценили как лучший в стране и пригодный для летней подготовки спортсменов. Но скейтерам жизненно необходима всесезонная база подготовки, которая позволит круглый год тренироваться в России.

«Крытый скейт-парк хорошего уровня — это наш больной вопрос, — признался Стрюцков. — Желательно, чтобы он находился в Москве или Казани, это большие города с хорошей транспортной доступностью. Решаем этот вопрос и приложим все усилия, чтобы на следующий олимпийский цикл такой объект у нас появился».

Танцевальные амбиции

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года впервые заговорил о включении брейкинга в программу соревнований еще в феврале 2019 года. Уже тогда эту новость с радостью встретили в России, ведь первым олимпийским чемпионом в брейкинге осенью 2018 года стал россиянин — Сергей Чернышев победил на юношеских Олимпийских играх.

На Олимпиаде в 2024 году у российских спортсменов есть все шансы побороться за медали и даже повторить успех Чернышева, несмотря на сильную конкуренцию. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители этого вида также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля — американцы.

«Наша федерация занимается брейкингом с 2017 года, когда он стал официальной спортивной дисциплиной в нашей стране. За это время мы выстроили календарь, провели всероссийские и уже традиционные международные соревнования. В этом году из-за пандемии международный турнир в России пришлось отменить, к сожалению, — рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков. — Брейкинг — очень перспективное направление, которое развивается в 50 регионах страны. На последнем чемпионате и первенстве страны у нас участвовали порядка 850 человек, а фестиваль в Москве собрал уже 1 200 участников».

На данный момент ни Международная федерация танцевального спорта, ни МОК не предоставили четких критериев отбора на Игры-2024. Международная федерация пока что проводит консультации со спортсменами и ведущими специалистами в этой области, совещания с крупными организаторами соревнований. Планируется проведение официальных стартов — чемпионатов мира и Европы.

«У нас хорошие медальные перспективы, лидеры сборной и победители международных турниров — Наталья Киличихина и Иван Осокин, — отметил Пермяков. — Кроме того, в сборной большая скамейка запасных, конкуренция будет высокой. Россияне входят в десятку лучших, причем в разных возрастах — как совсем молодые, так и взрослые танцоры. Следующий чемпионат мира запланирован в Китае, мы надеемся побороться там за медали».

Что касается баз, то у брейк-дансеров все в порядке — в 2020 году прошло четыре централизованных тренировочных мероприятия, прямо сейчас команда находится на сборе в Кисловодске. Ребята готовятся на федеральных базах — «Юг Спорт», «Новогорск», базе в Кисловодске. «Условия прекрасные, ребята всем довольны. Привлекаем к таким тренировочным мероприятиям и российских, и иностранных специалистов высокого класса», — добавил Пермяков.

Что потеряли

Помимо приветствия новых участников олимпийской семьи, несколько дисциплин исполком все же попросил на выход. Такая участь постигла карате — единоборство будет представлено на Играх в Токио, а вот в Париже уже нет. Это не самая медалеемкая дисциплина для россиян — пока никто из сборной не отобрался на ОИ-2020 по рейтингу, остается шанс выиграть лицензию на квалификационном турнире летом 2021 года.

Как сокращение олимпийской программы в тяжелой атлетике на Играх-2024 отразится на медальных перспективах российских спортсменов, пока нельзя предсказать. В Японии будет разыграно 10 комплектов наград, а во Франции — шесть, окончательный список весовых категорий должна определить Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в четвертом квартале 2021 года. МОК пока не может гарантировать даже включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024, в случае ухудшения ситуации с допингом данный вид спорта вообще может быть исключен из программы соревнований.

В связи с большим количеством прошлых допинговых нарушений россияне на Играх в Токио могут заявить только двух спортсменов (один мужчина и одна женщина). В Париже-2024 число российских тяжелоатлетов может быть увеличено до шести, как и во всех остальных командах. Если к лету 2024 года в России появятся несколько штангистов мирового уровня, то вклад отечественных тяжелоатлетов в медальную копилку олимпийской команды может быть куда более весом по сравнению с ожиданиями от «Токио-2020».

Из менее заметных изменений — у мужчин заберут одну весовую категорию в боксе, а вот женщинам еще одну категорию добавят. Но пока не ясно, что это будут за категории. В парусном спорте появятся три новых смешанных соревнования, два дополнительных комплекта наград разыграют в гребном слаломе, появятся соревнования смешанных команд в ските.

Решение МОК отказаться от включения в олимпийскую программу спортивной ходьбы на 50 км не стало неожиданным для мирового легкоатлетического сообщества. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приложила немало усилий установить гендерное равенство и в этой легкоатлетической дисциплине, включив женскую ходьбу на 50 км в программу чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Однако эксперимент не увенчался успехом, и со следующего мирового первенства, которое пройдет в американском Юджине в июле 2022 года, мужчины и женщины будут соревноваться на дистанции 35 км, а 50-километровка навсегда останется в прошлом.