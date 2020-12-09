Путин: Лауреаты Национальной спортивной премии с честью представляют РФ на состязаниях

«Учрежденная 10 лет назад, эта престижная награда стала одним из главных символов профессиональных достижений в отечественном спорте. Своей благородной миссией она объединяет замечательных тренеров, организаторов и журналистов — тех, кто вносит весомый личный вклад в популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, в развитие современной, качественной спортивной инфраструктуры», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что среди лауреатов премии — выдающиеся атлеты, «которые с честью представляют Россию на самых авторитетных международных состязаниях, демонстрируют несгибаемую силу воли и твердость характера, верность лучшим традициям предшественников». Президент выразил уверенность, что присуждение премии послужит для лауреатов вдохновляющим стимулом для движения вперед и покорения новых вершин.