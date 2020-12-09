Павел Кулижников и Анжелика Сидорова стали лауреатами Национальной спортивной премии

Кулижников в этом году завоевал две золотые медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях, а также три золотые медали европейского первенства.
На его счету по пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и чемпионатах Европы, три — на чемпионатах мира в спринтерском многоборье и мировые рекорды на дистанциях 500 м и 1 000 м.
Лучшей спортсменкой года признана чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Лучшим тренером года стала наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.
Победителем в номинации «Регион России» стала Тюменская область, «Лучший спортивный объект России» — стадион хабаровского хоккейного клуба «Амур» «Платинум-Арена», «Надежда России. Спортивная школа года» — спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике, «Надежда России. Организация адаптивного спорта» — региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Красноярского края, «За служение спорту» — специалист лаборатории проблем физической культуры и массового спорта «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» Владислав Столяров, «Спортивный парнас. Спортивная печатная и медиапродукция года» — телеканал «Матч ТВ» за программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», «Спортивный парнас. Журналист года» — исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Василий Конов.
Победителями в номинации «Преодоление» стали лыжник Владимир Майоров, лыжница Любовь Мишарина и тренер сборной России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Галина Кошелева, «Спорт для всех. Организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» — председатель спортивного клуба «Урожай» Татьяна Кондракова, «Спорт для всех. Организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства и работы» — организатор Хоккейно-валеночной лиги в Ижевске Михаил Смагин, «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху» — центр тестирования ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга, «Спортивная солидарность» — президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, «Эпоха в спорте» — тренер сборных СССР, СНГ и России по велоспорту Александр Кузнецов.
Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Минспорт РФ вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее.