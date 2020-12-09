Матыцин: Минспорт вместе с ФМБА изучает вопрос вакцинации спортсменов и тренеров

«Очень внимательно изучаем вопросы вакцинации тренеров и спортсменов совместно с ФМБА, — сказал Матыцин. — В настоящее время идет серьезная аналитическая работа, предварительные выводы есть. Сделаем все, чтобы использовать этот фактор для минимизации рисков для спортсменов и тренеров. И не только для тех, кто готовится к Олимпийским играм, но и тех, кто занимается».