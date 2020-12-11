Российские спортсмены стали лидерами в 2018 году по количеству антидопинговых нарушений

Всего в 2018 году у российских спортсменов аккредитованными WADA лабораториями зафиксировано 144 нарушения от общего числа в 1 640. Всего было проверено 263 519 допинг-проб. Вторыми по количеству нарушений стали итальянцы (132), третьими — французы (114).